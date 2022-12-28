النجم الساحلي يعلق على رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع "كريستو"

قال قيس بن أحمد، المتحدث باسم النجم الساحلي التونسي، اليوم الأربعاء، لرويترز، إن الأهلي المصري مهتم بالحصول على خدمات موهبته الصاعدة المهاجم محمد الضاوي المعروف باسم "كريستو"، مضيفا أن هناك "محادثات أولية لكن لا وجود لأي اتفاق حتى الآن".

وكريستو (19 عاما) موهبة صاعدة في كرة القدم التونسية ويمتاز بقدرات فنية عالية وسرعة فائقة جعلت المحللين في تونس يتوقعون مستقبلا مشرقا للاعب الشاب.