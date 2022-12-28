النجم الساحلي يعلق على رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع "كريستو"
قال قيس بن أحمد، المتحدث باسم النجم الساحلي التونسي، اليوم الأربعاء، لرويترز، إن الأهلي المصري مهتم بالحصول على خدمات موهبته الصاعدة المهاجم محمد الضاوي المعروف باسم "كريستو"، مضيفا أن هناك "محادثات أولية لكن لا وجود لأي اتفاق حتى الآن".
وكريستو (19 عاما) موهبة صاعدة في كرة القدم التونسية ويمتاز بقدرات فنية عالية وسرعة فائقة جعلت المحللين في تونس يتوقعون مستقبلا مشرقا للاعب الشاب.
ويتصدر خريج أكاديمية النجم الساحلي قائمة هدافي الدوري التونسي حاليا برصيد خمسة أهداف.
وقال المتحدث باسم النجم الساحلي: "ستعلن هيئة النجم عن الموقف النهائي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي يصبو إليه الفريق الأم في ندوة صحفية خلال الأيام القليلة القادمة".
ويعاني النجم وضعا ماليا صعبا أثر على نتائجه في المواسم الأخيرة وأجبره على الاعتماد على لاعبي الأكاديمية بعد تعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنع التعاقدات لعدم تسوية أجور مستحقة لبعض اللاعبين.
ويعوّل الأهلي المصري على حاجة النجم الماسة للأموال للظفر بخدمات لاعب قد يكون ورقة رابحة للعملاق المصري.
لكن مصادر قريبة من مجلس إدارة النجم قالت إن مطالب الفريق التونسي المالية بخصوص اللاعب كبيرة وتقترب من 1.8 مليون دولار وهي مختلفة تماما عن عروض الأهلي الأولية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رفعت جماهير النجم شعارات رافضة بشدة لبيع كريستو، قائلة إن ذلك لن يحل الأزمة المالية وسيساهم في تراجع الفريق الذي عاد هذا العام ليقدم عروضا قوية.
ويتصدر النجم حتى الآن مجموعته في الدوري، والتي تضم أيضا الترجي والصفاقسي.