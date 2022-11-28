بعد تألقه مع المنتخب السعودي.. سعود عبد الحميد يتلقى 3 عروض احترافية

كشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود اهتمام كبير من جانب 3 أندية أوروبية، للتعاقد مع سعود عبد الحميد، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، بعد تألقه اللافت مع "الأخضر" خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها الخاصة، يوم الاثنين، إن هناك ناديين إنجليزيين وآخر إسبانيا، من الدرجة الأولى، أبدت رغبتها في التعاقد مع سعود عبد الحميد، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الـ3 أندية الأوروبية، ستقوم بتقديم عرض رسمي لإدارة نادي الهلال عقب المونديال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية، في حال موافقة ناديه على العرض الأفضل.

وانتقل سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 23 عاما، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقال الشتوية الماضية قادما من الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع عبد الحميد بعقد احترافي ينتهي في يناير 2025، بلغت قيمته ما يقرب من 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد.

وقدم لاعب الهلال أداء مميزا لفت أنظار الجميع خلال مباريات المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وبولندا، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس العالم.