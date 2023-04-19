على طريقة المصارعين.. تدخل قوي من كريستيانو رونالدو على كويلار (فيديو)
تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، بشكل قوي على والكولومبي غوستافو كويلار، نجم الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالدوري السعودي.
الهلال يواجه النصر، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الملك فهد.
وفي الدقيقة 56 من الشوط الثاني اندفع رونالدو تجاه كويلار ليقفز عليه ويجذبه من عنقه على طريقة أبطال المصارعة ويسقطه أرضًا بطريقة غريبة.
وأشهر بالفعل حكم المباراة "البطاقة الصفراء" في وجه رونالدو، الذي بدا أنه تقبل القرار ولم يعترض.
وسجل إيغالو هدف الهلال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
وتحصل فريق الهلال علي ركلة الجزاء في الدقيقة 40 بعد لمسة يد ضد مدافع النصر عبد الإله العمري من تسديدة إيغالو.
ويحتل الهلال المركز الرابع في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 46 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 13، وتعادل في 7، وخسر 4 مواجهات.
ويأتي فريق النصر وصيفًا في ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، حصدها من 23 مباراة فقط، فاز في 16، وتعادل في 5، وخسر مواجهتين.