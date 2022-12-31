جمهور النصر يهتف لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 7 أمام الخليج (فيديو)

قامت جماهير نادي النصر السعودي بالهتاف باسم نجمهم الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل جماعي خلال الدقيقة السابعة، في المواجهة التي تجمع "العالمي" والخليج، مساء السبت، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

ويغيب عن صفوف "العالمي" لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتظر أن يبدأ مشواره الجديد مع فريقه في يناير المقبل.

وتواجدت جماهير النصر في ملعب المباراة بكثافة كبيرة وحملوا لافتات ترحب بالنجم البرتغالي، وقاموا بترديد اسم رونالدو قبل المباراة، حتى جاءت الدقيقة السابعة وهو رقم قميص "الدون" الشهير ليهتفوا باسمه بقوة.