جمهور النصر يهتف لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 7 أمام الخليج (فيديو)
قامت جماهير نادي النصر السعودي بالهتاف باسم نجمهم الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل جماعي خلال الدقيقة السابعة، في المواجهة التي تجمع "العالمي" والخليج، مساء السبت، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.
ويغيب عن صفوف "العالمي" لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتظر أن يبدأ مشواره الجديد مع فريقه في يناير المقبل.
وتواجدت جماهير النصر في ملعب المباراة بكثافة كبيرة وحملوا لافتات ترحب بالنجم البرتغالي، وقاموا بترديد اسم رونالدو قبل المباراة، حتى جاءت الدقيقة السابعة وهو رقم قميص "الدون" الشهير ليهتفوا باسمه بقوة.
النصر سبق وأن واجه الخليج 6 مرات في الدوري السعودي وحقق الفوز في 3 مناسبات وتعادل مرتين وخسر في لقاء واحد.
وأحرز لاعبو النصر 10 أهداف في مبارياتهم أمام الخليج مقابل تسجيل الخليج 4 أهداف.
النصر يتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما الخليج برصيد 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
وحسم نادي النصر أولى صفقات الميركاتو الشتوي، بصفقة مدوية، بعد التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو لمدة سنتين ونصف السنة، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وحقق النصر مكاسب غير مسبوقة فور الإعلان الرسمي عن الصفقة أمس الجمعة، إذ تصدر عناوين الصحافة العالمية، ونتائج البحث عبر المحركات العالمية.
وكان رونالدو قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في أواخر نوفمبر الماضي، بالتراضي، بعد هجومه اللاذع على إدارة "الشياطين الحمر"، والمدير الفني إريك تين هاغ، في حوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورغان.