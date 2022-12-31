ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يهزم أبها.. والطائي يعبر الباطن (فيديو)

حقق فريق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره أبها بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "المحالة" في إطار الجولة الـ11 للدوري السعودي.

واستطاع المغربي عبدالرزاق حمدلله أن يسجل هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، بعدما وصلته تمريرة رائعة من زميله مهند شنقيطي داخل منطقة الجزاء، ليسددها في مرمى أبها.

وعزز من تقدم فريق الاتحاد، المهاجم البرازيلي رومارينيو بالهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 50، بعدما راوغ مدافعي فريق أبها.

وقلص صالح العمري لاعب أبها النتيجة وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى حارس "النمور".

وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو وإلغاء ركلة جزاء لصالح فريق أبها، بعدما كان احتسبها حكم اللقاء إثر عرقلة من حارس الاتحاد لمهاجم أبها نواف الصعدي في الدقيقة 34.