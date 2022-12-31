بعد كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يستهدف ضم ماورو إيكاردي

أعلن النصر السعودي رسمياً تعاقده مع كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس السابق، والآن يتطلع لضم مهاجم إنتر ميلان السابق ماورو إيكاردي المعار إلى غلطة سراي التركي من باريس سان جيرمان.

وعانى المهاجم الأرجنتيني منذ رحيله عن النيراتزوري في سبتمبر/أيلول 2019. بعد ثلاث سنوات صعبة في العاصمة الفرنسية مع باريس سان جيرمان، توجه إيكاردي إلى تركيا في الصيف الماضي وانضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة.

وفي حين أنه سجل أربعة أهداف في ست مباريات بالدوري، استمرت مشاكله خارج الملعب في إزعاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

ووفقًا لما أورده موقع "توتو ميركاتو ويب"، فقد احتل النصر عناوين الصحف بتوقيعه مع رونالدو، وهم يريدون الاستمرار في إضافة نجوم مشهورين إلى فريقهم، بدءًا من إيكاردي.

وأشار الموقع إلى أن "العالمي" فتح محادثات أولية مع وكيل أعمال المهاجم الإيطالي وكانت الإشارات الأولية إيجابية في المملكة العربية السعودية.