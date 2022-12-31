بعد كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يستهدف ضم ماورو إيكاردي
أعلن النصر السعودي رسمياً تعاقده مع كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس السابق، والآن يتطلع لضم مهاجم إنتر ميلان السابق ماورو إيكاردي المعار إلى غلطة سراي التركي من باريس سان جيرمان.
وعانى المهاجم الأرجنتيني منذ رحيله عن النيراتزوري في سبتمبر/أيلول 2019. بعد ثلاث سنوات صعبة في العاصمة الفرنسية مع باريس سان جيرمان، توجه إيكاردي إلى تركيا في الصيف الماضي وانضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة.
وفي حين أنه سجل أربعة أهداف في ست مباريات بالدوري، استمرت مشاكله خارج الملعب في إزعاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.
ووفقًا لما أورده موقع "توتو ميركاتو ويب"، فقد احتل النصر عناوين الصحف بتوقيعه مع رونالدو، وهم يريدون الاستمرار في إضافة نجوم مشهورين إلى فريقهم، بدءًا من إيكاردي.
وأشار الموقع إلى أن "العالمي" فتح محادثات أولية مع وكيل أعمال المهاجم الإيطالي وكانت الإشارات الأولية إيجابية في المملكة العربية السعودية.
ويود نيويلز أولد بويز إعادة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى الأرجنتين، لكنهم يواجهون منافسة شديدة من النصر، الذي يمكنه تقديم عقد أكبر ماديا.
خلال السنوات الست التي قضاها مع الإنتر، سجل إيكاردي 124 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة في 219 مباراة مع الفريق.
وأعلن النصر يوم الجمعة ضم المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بعقد يمتد حتى 2025، حيث وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر عقدا مع نجم مانشستر يونايتد السابق في العاصمة الإسبانية مدريد دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها المهاجم المخضرم إنه شعر بالخيانة من قبل النادي وإنه لا يكن الاحترام لمدربه الهولندي إريك تين هاغ.
وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في قطر، حيث أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة أمام غانا. قبل أن تودع البرتغال البطولة بالهزيمة 1-صفر أمام المغرب في دور الثمانية.