من هو الراحل يوسف السالم نجم الجبيل والهلال السعودي السابق؟

وكان السالم في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى، ثم تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال كذلك التي بادرت بعرض المساعدة لعلاج اللاعب.

من هو الراحل يوسف السالم؟

وُلد السالم في مدينة الخُبر في الخامس من مايو من عام 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

ولعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009.

ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.

وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته اليوم.

وخاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع ثمانية أخرى.

وشارك في خمس مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها ثلاثة أهداف، وحصد ثلاثة ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.