عبد الإله المالكي: مدربنا رينارد "مجنون" حفزنا لدرجة البكاء (فيديو)

كال عبد الإله المالكي، لاعب وسط السعودية، المديح لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد بعد الفوز 2-1 على الأرجنتين، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، ووصفه "بالمجنون"، اليوم الثلاثاء.

وفي مباراة أقيمت أمام حوالي 88 ألف متفرج في استاد لوسيل، تأخرت السعودية بهدف من ليونيل ميسي في الشوط الأول، لكنها انتفضت بعد الاستراحة وأدركت التعادل من أول تسديدة على المرمى بواسطة صالح الشهري، ثم سجل بعدها مباشرة سالم الدوسري هدف الانتصار الثمين.

وبدا المالكي متحمسا في مقابلة تلفزيونية مع محطة "الكاس" التلفزيونية، وقال: "الحمدلله كنا في الموعد وعندنا مدرب مجنون أعطانا تعليمات وحفزنا بقوة بين الشوطين".