عبد الإله المالكي: مدربنا رينارد "مجنون" حفزنا لدرجة البكاء (فيديو)
كال عبد الإله المالكي، لاعب وسط السعودية، المديح لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد بعد الفوز 2-1 على الأرجنتين، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، ووصفه "بالمجنون"، اليوم الثلاثاء.
وفي مباراة أقيمت أمام حوالي 88 ألف متفرج في استاد لوسيل، تأخرت السعودية بهدف من ليونيل ميسي في الشوط الأول، لكنها انتفضت بعد الاستراحة وأدركت التعادل من أول تسديدة على المرمى بواسطة صالح الشهري، ثم سجل بعدها مباشرة سالم الدوسري هدف الانتصار الثمين.
وبدا المالكي متحمسا في مقابلة تلفزيونية مع محطة "الكاس" التلفزيونية، وقال: "الحمدلله كنا في الموعد وعندنا مدرب مجنون أعطانا تعليمات وحفزنا بقوة بين الشوطين".
وأضاف مشيرا إلى عينيه: "أقسم بالله كنت أبكي والمدرب حفزنا وكنا نريد بدء المباراة من الصباح.. لا أستطيع أن أصف ما حدث".
وستلعب السعودية في الجولة المقبلة مع بولندا يوم السبت، قبل أن تختتم مشوارها أمام المكسيك في 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال لاعب السعودية: "الوحوش.. الرجال.. الأبطال.. كل الكلمات للفريق كله وليس عبد الإله المالكي. الجهاز الفني والإداري والجمهور وكل العناصر.. فزنا بثلاث نقاط وتتبقى مباراتان نهائيتان".
تصريحات رينارد
من جانبه، قال رينارد إن فريقه لو واجه الأرجنتين عشر مرات فإنه قد ينتصر مباراة واحدة، لكنه فعلها اليوم بالتفوق 2-1.
وقال رينارد لشبكة (بي.إن سبورتس) عقب تحقيق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم: "يمكنك أن تلعب هذه المباراة عشر مرات، ويمكنك أن تفوز مرة واحدة فقط، وهذه المرة كانت اليوم".
وأضاف: "نحن المصنف رقم 51 عالميا، وهي المصنفة الثالثة، وهذه الرياضة دائما، ويمكنك أن تقلص الفجوة في بعض الأحيان".
وتابع المدرب الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبيه: "لا تعرف ما الذي يمكن أن يحدث أبدا، وكنا نستحق الفوز في هذه المباراة".
وأشار المدرب الفرنسي: "أعتقد أن هذه كأس العالم الأخيرة لميسي، وكانت الأرجنتين تريد أن تقدم أفضل ما لديها".
ويحاول ميسي مطاردة اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، حيث يشارك اللاعب البالغ عمره 35 عاما في المسابقة لآخر مرة على الأرجح.