الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد هجر في دوري "يلو" السعودي

يخوض نادي الأهلي اختبارًا جديدًا في الجولة الثالثة عشرة من عمر دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية أمام ضيفه هجر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقام أيضًا مواجهة أخرى بين الجبلين وضيفه العربي، كما يلتقي العين منافسه الشعلة.

وانطلقت الجولة الثالثة عشرة بفوز القيصومة على نجران بنتيجة 2-1 والعروبة على جدة بنتيجة 1-0 والفيصلي على الحزم بنتيجة 3-2، يوم الإثنين الماضي.

وفاز الخلود على القادسية بنتيجة 2-0 والرياض على مضيفه الساحل بنتيجة 3-1 وتعادل أحد مع الأخدود بنتيجة 1-1.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد هجر في دوري يلو.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة و25 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" في الجولة الثالثة عشرة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق محمد غازي صدقة.