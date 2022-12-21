الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد هجر في دوري "يلو" السعودي
يخوض نادي الأهلي اختبارًا جديدًا في الجولة الثالثة عشرة من عمر دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية أمام ضيفه هجر، مساء اليوم الأربعاء.
وتقام أيضًا مواجهة أخرى بين الجبلين وضيفه العربي، كما يلتقي العين منافسه الشعلة.
وانطلقت الجولة الثالثة عشرة بفوز القيصومة على نجران بنتيجة 2-1 والعروبة على جدة بنتيجة 1-0 والفيصلي على الحزم بنتيجة 3-2، يوم الإثنين الماضي.
وفاز الخلود على القادسية بنتيجة 2-0 والرياض على مضيفه الساحل بنتيجة 3-1 وتعادل أحد مع الأخدود بنتيجة 1-1.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد هجر في دوري يلو.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السادسة و25 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" في الجولة الثالثة عشرة.
وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق محمد غازي صدقة.
ترتيب الفريقين
يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 9 مباريات وتتبقى له 3 مؤجلات بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وحقق الأهلي 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 10 أهداف واستقبل 5 أهداف.
ويحتل هجر المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة أيضًا بقيادة مديره الفني محمد العياري.
وحقق هجر 4 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى 4 هزائم، وسجل 14 هدفًا واستقبل مثلها.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ25 من أكتوبر 2016 وفاز بها الأهلي بنتيجة 6-1 في ربع نهائي كأس ولي العهد.
أسلحة الأهلي
يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز مع مدربه موسيماني ومصالحة الجماهير بعد التعادل الأخير مع العين، الذي كان في ترتيب متأخر.
ويسعى موسيماني لقيادة الأهلي للفوز في اللقاءات المؤجلة بجانب باقي اللقاءات في الدور الأول لدوري يلو من أجل التواجد في منطقة المنافسة على الصدارة.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه الرباعي فهد الحمد وطلال العيسى وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرانك كوم وهشام فايق وزياد الجهني وعلى الأطراف هيثم عسيري وثامر العلي وفي الهجوم عبد الله المقرن.
أوراق هجر
يتطلع هجر لتحقيق أول فوز في تاريخه على حساب الأهلي بجانب مواصلة صحوته في دوري يلو بعد الفوز على الخلود.
ويقود الفريق مدربه محمد العياري الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرؤوف الدقيل وأمامه الرباعي هيثم الخليف وأحمد الشمراني وفابريسيو دورنيلاس وحسين حلواني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مشاري القرني وبجواره سليمان سيسيه وتياغو ريال مع ثلاثي الهجوم أحمد الداغر وأدريانو بارادال ونواف بوعامر.
وقال أحمد بكري، لاعب هجر الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون قوية بين الفريقين خاصة أن هناك تكافؤًا في الترتيب بين الفريقين، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على حساب هجر بعد التعادل الأخير ويلعب وسط جماهيره.
وأشار إلى أن هجر يطمع في تحقيق الفوز على حساب الأهلي، خاصة أن نتائج الأخيرة ليست كما هو متوقع بل هناك تفاوت ونزيف نقاط في بعض المباريات.