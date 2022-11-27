استبعاد عبدالفتاح عسيري من معسكر النصر التحضيري.. ورفاييل كاريوكا على رادار "العالمي"

كشفت صحيفة "الرياضية" عن اتخاذ الفرنسي رودي غارسيا، مدرب نادي النصر السعودي، قرارا باستبعا عبدالفتاح عسيري، لاعب الفريق، من البعثة التي غادرت إلى أبوظبي لإقامة المعسكر التحضيري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، يوم الأحد، فإن قرار غارسيا جاء بسبب عدم رضاه عن التزام عسيري ببرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له منذ إصابته الأخيرة قبل أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن غارسيا يرى أن عسيري كان عليه إنهاء برنامجه قبل فترة طويلة، إلا أن عدم التزامه أطال فترة العلاج.

وانتقل عبدالفتاح عسيري للنصر منذ يونيو 2020 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي، ولم يداوم على المشاركة مع الفريق؛ بسبب إصاباته المتعددة.

وكان فريق النصر قد غادر، اليوم الأحد، إلى أبوظبي، لإقامة معسكر خارجي، ضمن برنامج استعداداته، خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، لمشاركة المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2022.

ويستمر معسكر النصر 13 يوما، بعد استئناف الفريق تدريباته، بعد الإجازة التي منحت للاعبين، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي.

ويستعد النصر للقاء ألميريا الإسباني في 9 من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، قبل أن يعاود المشاركة في دوري روشن السعودي بمواجهة نادي الرائد في 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من المسابقة، وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب "المتصدر"، برصيد 22 نقطة.