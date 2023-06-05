السعودية تطلق مشروعا يسمح بالاستثمار الضخم وتخصيص الأندية الرياضية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، مشروع "الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" بشكل يهدف إلى زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والقيمة التسويقية للمسابقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المشروع يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين، أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.