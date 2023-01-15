تقرير: فينسنت أبوبكر ينهي عقده مع النصر للعودة إلى بشكيتاش
أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي، سينضم إلى بشكيتاش للمرة الثالثة مع اقتراب مسيرته مع "العالمي" من نهايتها.
وزادت التكهنات بشأن رحيل المهاجم الكاميروني بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة، ليبدأ أبو بكر في البحث عن تحد جديد؛ إذ تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد لمدة عامين ونصف العام مع ناديه التركي السابق.
ولعب أبوبكر لبشكيتاش على سبيل الإعارة موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي ليعود مرة أخرى إلى تركيا موسم 2020-2021 ومنه للنصر.
وقالت محطة NTV Spor التركية، إن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي أن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النادي السعودي بعد.
ولم يبدأ المهاجم الكاميروني مباراة فريقه أمام الشباب التي انتهت بالتعادل أمس السبت لكن النصر حافظ على صدارة دوري روشن بينما تراجع الشباب للمركز الثالث.
وسيأتي أبو بكر، الذي سيلتقي مع ناديه السعودي للمرة الأخيرة لإنهاء عقده يوم الأحد، إلى إسطنبول يوم الاثنين بعد فسخ العقد ويوقع عقده الجديد مع بشيكتاش.
وسجل أبو بكر 35 هدفًا في 67 مباراة وقدم تسع تمريرات حاسمة خلال فترتين مع بشكيتاش، بينما سجل هذا الموسم أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين مع النصر.
ويرغب بشكيتاش في حسم صفقة المهاجم الكاميروني سريعًا بعد رحيل مهاجمه الهولندي الدولي فاوت فيخورست إلى مانشستر يونايتد.
وقال بشيكتاش إنه سيحصل على 2.83 مليون يورو (3.06 مليون دولار) لإنهاء استعارته للمهاجم الهولندي من بيرنلي الإنجليزي الذي باعه إلى مانشستر يونايتد.
وسجل القائد أبو بكر هدفًا لينهي انتظار الكاميرون الذي دام 20 عامًا لتحقيق انتصار في كأس العالم، حيث ودع المنتخب الأفريقي مونديال قطر برأس مرفوعة بالفوز على البرازيل 1-صفر في ملعب لوسيل.
وكان هذا الفوز الأول للكاميرون على البرازيل في كأس العالم وأول هزيمة لعملاق أمريكا الجنوبية أمام منافس أفريقي في النهائيات.