تقرير: فينسنت أبوبكر ينهي عقده مع النصر للعودة إلى بشكيتاش

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي، سينضم إلى بشكيتاش للمرة الثالثة مع اقتراب مسيرته مع "العالمي" من نهايتها.

وزادت التكهنات بشأن رحيل المهاجم الكاميروني بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة، ليبدأ أبو بكر في البحث عن تحد جديد؛ إذ تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد لمدة عامين ونصف العام مع ناديه التركي السابق.

ولعب أبوبكر لبشكيتاش على سبيل الإعارة موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي ليعود مرة أخرى إلى تركيا موسم 2020-2021 ومنه للنصر.

وقالت محطة NTV Spor التركية، إن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي أن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النادي السعودي بعد.