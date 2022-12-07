آخر تطورات مفاوضات إدارة الهلال مع علي البليهي لتجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، من قبل إدارة ناديه، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في الـ30 من الشهر الجاري.
وقال الإعلامي الرياضي حامد القرني، الصحفي بجريدة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إن "البليهي" رغبته الأولى نادي الهلال فقط.
وأضاف: "إدارة الهلال عرضت على البليهي توقيع عقد لمدة موسم، لكن اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين".
وأشار القرني إلى أن البليهي إذا وافق على عرض الموسم الواحد واستمر بنفس العطاء، فمن المؤكد أن الإدارة ستجدد له موسما آخر مثلما تم مع محمد الشلهوب، لاعب الفريق السابق، مشددا على أن البليهي بنسبة 99% سيظل لاعبا هلاليا.
وكانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عرض على "البليهي" تقاضي 4.5 مليون ريال مقابل التجديد لموسم وحيد، وهو ما رفضه اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي طلب تقاضي 14 مليون ريال مقابل التجديد لموسمين، رافضًا التجديد لموسم وحيد.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الهلال تسعى لحسم ملف تجديد "البليهي" خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل ترقب عدد من الأندية دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه.
يذكر أن البليهي، البالغ 33 عاما، وقع مع نادي الهلال في 2017 قادما من نادي الفتح وتوج مسيرته مع "الزعيم" بعدد من البطولات القارية والمحلية والانضمام لصفوف المنتخب السعودي والمشاركة في كأس العالم قطر 2022.
ويعاني "البليهي" من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.
وكانت مسابقة دوري روشن السعودي قد توقفت لفترة دامت الشهرين بسبب مشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم 2022.
وينتظر أن يعود الدوري السعودي من جديد يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهات أندية ضمك والاتفاق، والخليج والفيحاء، والوحدة والفتح، والتعاون والعدالة، والشباب والاتحاد، بينما سيلعب الهلال يوم 16 ديسمبر أمام الباطن.
ويحتل الشباب صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، بينما النصر في الوصافة برصيد 19 نقطة، ثم الاتحاد ثالثا برصيد 18 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
ويسعى الهلال لتجديد عقود لاعبي الفريق، في ظل منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد "الزعيم" ولاعبه محمد كنو.