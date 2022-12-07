آخر تطورات مفاوضات إدارة الهلال مع علي البليهي لتجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، من قبل إدارة ناديه، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في الـ30 من الشهر الجاري.

وقال الإعلامي الرياضي حامد القرني، الصحفي بجريدة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إن "البليهي" رغبته الأولى نادي ‎الهلال فقط.

وأضاف: "إدارة الهلال عرضت على البليهي توقيع عقد لمدة موسم، لكن اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين".

وأشار القرني إلى أن البليهي إذا وافق على عرض الموسم الواحد واستمر بنفس العطاء، فمن المؤكد أن الإدارة ستجدد له موسما آخر مثلما تم مع محمد الشلهوب، لاعب الفريق السابق، مشددا على أن البليهي بنسبة 99% سيظل لاعبا هلاليا.