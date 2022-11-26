الأمير عبد العزيز بن تركي يواسي عبدالإله المالكي عقب خسارة السعودية من بولندا (فيديو)
نزل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الرياضة السعودي، إلى غرفة ملابس المنتخب الأول وتحدث بشكل ودي مع المدافع عبدالإله المالكي، الذي أخطأ وكان سببا في الهدف الثاني لبولندا خلال خسارة "الأخضر" بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وأهدر المنتخب السعودي الكثير من الفرص على مدار الشوطين بينها ركلة جزاء نفذها القائد سالم الدوسري في نهاية الشوط الأول، لكن الحارس البولندي تشيزني تصدى لها ببراعة وكذلك تصدى لمتابعة من محمد البريك.
وحسم القائد روبرت ليفاندوفسكي انتصار بولندا عندما سجل الهدف الثاني قبل النهاية بثماني دقائق، عندما استغل خطأ المالكي في استلام الكرة وسددها منخفضة أسفل الحارس السعودي محمد العويس.
لكن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للسعودية، قبّل رأس المالكي حتى لا يشعره بأن خطأه كان سببا في هزيمة السعودية، ونزل الأمير عبد العزيز على ركبتيه داخل غرفة خلع الملابس وتحدث مع المالكي بهدوء وطالبه بنسيان هذا الخطأ من أجل التركيز على المباراة الثالثة أمام المكسيك يوم الأربعاء المقبل.
وكانت لفتة طيبة من الأمير عبد العزيز تجاه المالكي لرفع معنوياته قبل خوض مباراة مصيرية أمام المكسيك في الجولة الثالثة، وذلك بعد خوض المنتخب المقبل من أمريكا الشمالية مباراة صعبة أمام الأرجنتين في وقت لاحق اليوم بالجولة الثانية.
وسيطرت السعودية على المباراة بمؤازرة جماهيرها التي ملأت أغلب المدرجات، لكن بولندا خطفت النقاط الثلاث بهدف بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 39، وآخر من ليفاندوفسكي بالدقيقة 82، لتتصدر المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن السعودية التي تفوقت بهدفين مقابل هدف على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.