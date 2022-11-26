الأمير عبد العزيز بن تركي يواسي عبدالإله المالكي عقب خسارة السعودية من بولندا (فيديو)

نزل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الرياضة السعودي، إلى غرفة ملابس المنتخب الأول وتحدث بشكل ودي مع المدافع عبدالإله المالكي، الذي أخطأ وكان سببا في الهدف الثاني لبولندا خلال خسارة "الأخضر" بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وأهدر المنتخب السعودي الكثير من الفرص على مدار الشوطين بينها ركلة جزاء نفذها القائد سالم الدوسري في نهاية الشوط الأول، لكن الحارس البولندي تشيزني تصدى لها ببراعة وكذلك تصدى لمتابعة من محمد البريك.

وحسم القائد روبرت ليفاندوفسكي انتصار بولندا عندما سجل الهدف الثاني قبل النهاية بثماني دقائق، عندما استغل خطأ المالكي في استلام الكرة وسددها منخفضة أسفل الحارس السعودي محمد العويس.