لاعبو بوليفيا يلتقطون صورًا تذكارية مع سالم الدوسري (فيديو)

حرص لاعبو منتخب بوليفيا على التقاط صور تذكارية مع سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، عقب مواجهة المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، وديًا.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فيديو يُظهر انتظار لاعبي بوليفيا لسالم الدوسري أمام بوابات الخروج من الاستاد لالتقاط الصور معه، حيث يعد الدوسري من أشهر لاعبي "الأخضر" بعد تألقه بشدة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.