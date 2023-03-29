لاعبو بوليفيا يلتقطون صورًا تذكارية مع سالم الدوسري (فيديو)
حرص لاعبو منتخب بوليفيا على التقاط صور تذكارية مع سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، عقب مواجهة المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، وديًا.
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فيديو يُظهر انتظار لاعبي بوليفيا لسالم الدوسري أمام بوابات الخروج من الاستاد لالتقاط الصور معه، حيث يعد الدوسري من أشهر لاعبي "الأخضر" بعد تألقه بشدة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وتعرَّض سالم الدوسري للإصابة خلال المباراة، وشُوهد وهو يتحامل على نفسه عقب استبداله وبدا عليه تأثره بالإصابة القوية في قدمه.
وسقط منتخب السعودية في فخ الهزيمة أمام منافسه بوليفيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 المقررة إقامتها في يونيو المقبل.
وأقيمت المباراة بين السعودية وبوليفيا على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل.
وسجل مارسيليو مارتينز الهدف الأول لمنتخب بوليفيا بالدقيقة 13 من عمر اللقاء، بينما أدرك سالم الدوسري هدف التعادل لصالح الأخضر السعودي بالدقيقة 44 من ضربة جزاء.
بينما استطاع كارميلو من تسجيل الهدف الثاني لصالح بوليفيا من تسديدة مميزة داخل منطقة جزاء السعودية بالدقيقة 68 من عمر المباراة.
وكان منتخب السعودية قد تلقَّى هزيمة صعبة أمام فنزويلا، مساء يوم الجمعة الماضي، باللقاء الودي الذي جمعهما.