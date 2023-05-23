مسلي آل معمر يتحدث عن شائعة الاحتيال بصفقة رونالدو.. وقضية كنو (فيديو)

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، حقيقة التصريحات التي تمت نسبتها إليه بشأن شعوره بالاحتيال في صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا استعداد ناديه للخصخصة حال تم إقرارها في الدوري السعودي.

وقال مسلي آل معمر، في تصريحاته خلال جلسة حوارية بمؤتمر الإعلام الوطني في السعودية: "الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي مزعجة وعلينا محاربتها. لقد تم وضع تعليق ساخر وتمت نسبته لي بالقول إنني تعرض للاحتيال مرتين في حياتي، الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وللأسف نشرته صحيفة عالمية وتم تداوله بشكل كبير رغم أن الخبر من الأساس شائعة، وقلت بعد ذلك إننا نحتاج إدارة لمكافحة الشائعات".