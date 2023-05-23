مسلي آل معمر يتحدث عن شائعة الاحتيال بصفقة رونالدو.. وقضية كنو (فيديو)
كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، حقيقة التصريحات التي تمت نسبتها إليه بشأن شعوره بالاحتيال في صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا استعداد ناديه للخصخصة حال تم إقرارها في الدوري السعودي.
وقال مسلي آل معمر، في تصريحاته خلال جلسة حوارية بمؤتمر الإعلام الوطني في السعودية: "الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي مزعجة وعلينا محاربتها. لقد تم وضع تعليق ساخر وتمت نسبته لي بالقول إنني تعرض للاحتيال مرتين في حياتي، الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وللأسف نشرته صحيفة عالمية وتم تداوله بشكل كبير رغم أن الخبر من الأساس شائعة، وقلت بعد ذلك إننا نحتاج إدارة لمكافحة الشائعات".
النصر تعاقد مع كريستيانو رونالدو مجانا في ديسمبر الماضي، عقب فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى صيف 2025، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه يتقاضى راتبا سنويا ضخما يبلغ 200 مليون يورو.
وبخصوص التعاقد مع كريستيانو رونالدو، أكد مسلي آل معمر: "المفاوضات مع كريستيانو كانت أسهل من المتوقع بسبب سمعة السعودية الإيجابية خارجيا".
وأوضح: "قبل أعوام لم نكن نتخيل حضور نجوم عالميين مثل رونالدو أو حتى لاعبين أقل منه شهرة".
وتابع: "بعد التعاقد مع رونالدو وصلت عدة عروض كثيرة ولكن بعضها لا يليق بقيمة النادي واتفقنا مع عدة جهات على توقيع عدد من العقود وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
رونالدو (38 عاما) شارك في 17 مباراة مع النصر هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.
وأكد آل معمر: "نادي النصر جاهز للخصخصة بشكل كامل بعد التحول الرقمي، حيث ارتفع عدد إدارات النادي من 3 إلى 16 إدارة".
وعن قضية مشاركة محمد كنو أمام النصر، شدد آل معمر: "النقطتان (مركونة) على جنب.. والقضية منظورة لا نستطيع الحديث بها".
كما أجاب رئيس نادي النصر على سؤال بشأن عدم تحقيق "العالمي" لقب دوري أبطال آسيا، قائلا: "نملك كل الإمكانيات، ولا ينقصنا أي شيء للتتويج بالمسابقة".
واعتبر مسلي آل معمر أن الفريق يحتاج إلى التوفيق فقط؛ من أجل الحصول على اللقب القاري.
ويلعب النصر أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء في مباراة مهمة في صراع اللقب.
والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر الاتحاد لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.
ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد، بينما يتوج "العميد" باللقب في حالة الفوز بمباراتين من الـ3 المتبقية.
وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.