تيجي سافانير نجم مونبلييه الفرنسي على رادار النصر السعودي

وينتهي عقد اللاعب مع مونبلييه في صيف 2023، وسبق له اللعب لكل من ناديي أرليه أفينيون، ونيم أولمبيك، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو.

وشارك اللاعب الفرنسي هذا الموسم مع فريقه الحالي في 14 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية عن اهتمام النصر أيضًا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونغولو كانتي، نجم تشيلسي، بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم.