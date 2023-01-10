تيجي سافانير نجم مونبلييه الفرنسي على رادار النصر السعودي
كشفت شبكة "befootball" عن اهتمام النصر السعودي بضم الفرنسي تيجي سافانير، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الموقع إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تسعى لتدعيم صفوف الفريق بضم تيجي سافانير، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويلعب سافانير، البالغ من العمر 31 عامًا، في مركز خط الوسط لنادي مونبلييه، الذي انضم إليه في 2019، قادمًا من نيم أولمبيك الفرنسي.
وينتهي عقد اللاعب مع مونبلييه في صيف 2023، وسبق له اللعب لكل من ناديي أرليه أفينيون، ونيم أولمبيك، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو.
وشارك اللاعب الفرنسي هذا الموسم مع فريقه الحالي في 14 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية عن اهتمام النصر أيضًا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونغولو كانتي، نجم تشيلسي، بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.
ويستعد النصر لمواجهة قوية أمام الشباب، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.