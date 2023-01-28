نظرة ثاقبة على حياة رونالدو وعائلته في الرياض.. كريستيانو لديه مهمة وجورجينا "أيقونة"
يعشق كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز الحياة في المملكة العربية السعودية.
وانتقل اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، للعب في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيع صفقة مذهلة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني مع النصر متصدر دوري روشن للمحترفين.
وأعطت مجلة "تاتلر" البريطانية، نظرة ثاقبة للحياة الفخمة لرونالدو في السعودية، التي تضمنت تصريحات للصحفي بيرس مورغان الذي كشف عن أن النجم البرتغالي يعشق الحياة في الشرق الأوسط.
وحل رونالدو ضيفا على مورغان في مقابلة مثيرة للجدل أدت إلى رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد نفى مزاعم جيمي كاراغر المحلل في محطة "سكاي سبورتس"، بأن المقابلة "أنهت" مسيرة رونالدو بسبب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.
وقال لـ"تاتلر": "بفضل تداعيات مقابلتنا، وقع رونالدو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، وهو الآن اللاعب الأعلى أجرا في العالم في سن 37، إنه يفعل أيضًا ما فعله طوال مسيرته، وهو ما يمنحه ميزة على ميسي بالنسبة لي، وهذا يتحدى نفسه في بلد جديد ودوري جديد في وقت تنطلق فيه كرة القدم في الشرق الأوسط حقًا، مثلما رأينا في مونديال قطر حيث بلغ المغرب قبل النهائي وتغلبت السعودية على الأرجنتين البطلة بقيادة ميسي".
وأضاف مورغان: "من الناحية المثالية، أعتقد أنه كان يفضل اللعب مع فريق آخر في دوري أبطال أوروبا لمدة عام أو عامين، لكن النصر قدم له عرضا مذهلا، وأعتقد أن التحدي الجديد المتمثل في رفع مكانة كرة القدم في منطقة جديدة من العالم في نهاية حياته المهنية المذهلة، أعجبه حقًا".
ورد مورغان على سؤال بشأن سعادة رونالدو في الرياض، قائلا "بالتأكيد، لقد قمت بتبادل بعض الرسائل معه وهو يحبها تمامًا، داخل وخارج الملعب، لقد تأقلم بسرعة واستقبلته الجماهير استقبال الأبطال في إستاد مرسول بارك ملعب النصر حيث احتشد 25 ألف متفرج لاستقباله".
حياة سعيدة
وقالت مجلة "تاتلر"، إن رونالدو وصديقته وأطفالهم الخمسة - كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا مارتينا وبيلا إزميردا - أصبحوا "حديث المدينة" منذ انتقالهم إلى الرياض.
إذ يقيمون في فندق فور سيزونز في برج المملكة الذي يبلغ ارتفاعه 267 مترًا، حيث تقيم العائلة في جناح المملكة ذو الإطلالة الرائعة على الرياض، والمبنى أيضًا مقر لمحلات أبرز العلامات العالمية مثل "غوتشي" و"لوي فيتون".
في غضون ذلك، حققت جورجينا نجاحًا كبيرًا على الساحة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت لأول مرة في حفل "جوي أوارد" في الرياض الأسبوع الماضي، وتغطيتها الإعلامية فاقت بكثير تغطية الممثلة الشهيرة صوفيا فيرغارا التي حصلت على لقب "شخصية العام".
ذكرت "تاتلر" أن جورجينا لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، حيث وصفها البعض بأنها "أيقونة".
كما اعتاد رونالدو على الحياة الاجتماعية حيث ذهب إلى "ليالي الدرعية"، وهو حدث تسوق وفن وموسيقى، مع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
على الرغم من أنه يقال إنه يستمتع بالحياة داخل وخارج الملعب، إلا أنه بدايته في الملعب كانت بداية بطيئة، حيث لم يسجل في مباراتين رسميتين مع النصر فاز فيها الفريق على الاتفاق 1-صفر بالدوري، بينما خسر 3-1 أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية.