نظرة ثاقبة على حياة رونالدو وعائلته في الرياض.. كريستيانو لديه مهمة وجورجينا "أيقونة"

يعشق كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز الحياة في المملكة العربية السعودية.

وانتقل اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، للعب في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيع صفقة مذهلة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني مع النصر متصدر دوري روشن للمحترفين.

وأعطت مجلة "تاتلر" البريطانية، نظرة ثاقبة للحياة الفخمة لرونالدو في السعودية، التي تضمنت تصريحات للصحفي بيرس مورغان الذي كشف عن أن النجم البرتغالي يعشق الحياة في الشرق الأوسط.

وحل رونالدو ضيفا على مورغان في مقابلة مثيرة للجدل أدت إلى رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد نفى مزاعم جيمي كاراغر المحلل في محطة "سكاي سبورتس"، بأن المقابلة "أنهت" مسيرة رونالدو بسبب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال لـ"تاتلر": "بفضل تداعيات مقابلتنا، وقع رونالدو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، وهو الآن اللاعب الأعلى أجرا في العالم في سن 37، إنه يفعل أيضًا ما فعله طوال مسيرته، وهو ما يمنحه ميزة على ميسي بالنسبة لي، وهذا يتحدى نفسه في بلد جديد ودوري جديد في وقت تنطلق فيه كرة القدم في الشرق الأوسط حقًا، مثلما رأينا في مونديال قطر حيث بلغ المغرب قبل النهائي وتغلبت السعودية على الأرجنتين البطلة بقيادة ميسي".

وأضاف مورغان: "من الناحية المثالية، أعتقد أنه كان يفضل اللعب مع فريق آخر في دوري أبطال أوروبا لمدة عام أو عامين، لكن النصر قدم له عرضا مذهلا، وأعتقد أن التحدي الجديد المتمثل في رفع مكانة كرة القدم في منطقة جديدة من العالم في نهاية حياته المهنية المذهلة، أعجبه حقًا".

ورد مورغان على سؤال بشأن سعادة رونالدو في الرياض، قائلا "بالتأكيد، لقد قمت بتبادل بعض الرسائل معه وهو يحبها تمامًا، داخل وخارج الملعب، لقد تأقلم بسرعة واستقبلته الجماهير استقبال الأبطال في إستاد مرسول بارك ملعب النصر حيث احتشد 25 ألف متفرج لاستقباله".