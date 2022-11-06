النصر السعودي يستهدف ضم البرازيلي رافاييل كاريوكا في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي رافاييل كاريوكا، البالغ من العمر 33 عاما، لاعب وسط فريق تيغريس أونال المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب موقع "90 min" في نسخته الإسبانية، فقد رافاييل كاريوكا أهميته في الفريق المكسيكي بالنسبة للمدرب ميغيل هيريرا ويرغب في الرحيل بحثا عن تحدٍ جديد وفريق يمنحه فرصة اللعب بشكل أكثر، خصوصا أن عقده مع الفريق ينتهي في حزيران / يونيو 2023.

وحسب الموقع، فإن النصر السعودي يبقى الوجهة الأقرب للاعب البالغ من العمر 33 عاما، حيث يستعد الفريق السعودي لتقديم عرض مهم وتاريخي للاعب الوسط البرازيلي.

وكان النصر السعودي قد أبدي اهتماما سابقا باللاعب البرازيلي في 2018، لكنه فشل في ضمه حين كان لاعبا أيضا في نادي تيغريس أونال المكسيكي.

ويلعب رافاييل كاريوكا في وسط الميدان وبدأ مسيرته في غريميو البرازيلي 2008-2009، ثم انتقل لسبارتاك موسكو الروسي في 2009، في عقد لمدة 5 سنوات لكنه خلالها أعير لنادي فاسكو دي غاما لمدة موسم واحد ثم عاد للبرازيل في 2014 للعب لفريق أتلتيكو مينيرو من 2014 إلى 2017 وانتقل لنادي تيغريس أونال المكسيكي في 2017 وشارك في 190 لقاء سجل خلالها 5 أهداف.

وسيجد النصر السعودي منافسة على اللاعب من قبل أندية برازيلية، حيث أكد الموقع أن بوتافوغو وأتلتيكو مينيرو يضعان رافاييل كاريوكا ضمن اهتماماتهما ويرغبان في ضمه.

كما يرغب نادي بوماس المكسيكي في ضم لاعب الوسط البرازيلي وإبقائه في الدوري المكسيكي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي 2 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، وسبق لكاريوكا اللعب لعدة أندية أبرزها غريميو بورتو أليغرينزي، وسبارتاك موسكو، وفاسكو دا غاما (إعارة).

ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر المسابقة برصيد 22 نقطة.