مرتديا قميص برشلونة.. ابن كريستيانو رونالدو يغني رفقة شقيقاته (فيديو)

ويعتبر رونالدو أحد أساطير ريال مدريد حيث سجل 451 هدفًا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في البرنابيو، وفاز رونالدو بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ولقبي دوري إسباني، وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وأبناء رونالدو الخمسة، هم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وآلانا مارتينا وبيلا.

رونالدو منذ انتقاله إلى النصر السعودي خسر بطولتي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما اقترب من خسارة دوري روشن للمحترفين، لصالح الاتحاد المتصدر بفارق 5 نقاط.