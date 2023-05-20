مرتديا قميص برشلونة.. ابن كريستيانو رونالدو يغني رفقة شقيقاته (فيديو)
ظهر "ماتيو"، ابن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وهو يرتدي طاقم برشلونة الإسباني كاملا، خلال غنائه رفقة شقيقاته في فيديو جديد.
ونشرت جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو، الفيديو عبر حسابه على خاصية "الأستوري" عبر منصة "إنستغرام"، اليوم السبت، حيث ظهر "ماتيو" يتوسط شقيقاته الفتيات وهم يرددون إحدى الأغاني وتصورهم جورجينا وهي تضحك.
ويعتبر رونالدو أحد أساطير ريال مدريد حيث سجل 451 هدفًا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في البرنابيو، وفاز رونالدو بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ولقبي دوري إسباني، وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين.
وأبناء رونالدو الخمسة، هم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وآلانا مارتينا وبيلا.
رونالدو منذ انتقاله إلى النصر السعودي خسر بطولتي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما اقترب من خسارة دوري روشن للمحترفين، لصالح الاتحاد المتصدر بفارق 5 نقاط.
يذكر أن اسم رونالدو ارتبط بالرحيل عن النصر خلال الصيف المقبل وتحدثت تقارير مؤخرا عن رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني بدعم أحد رجال الأعمال.
رونالدو فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر، وانضم لنادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.
ونشرت صحيفة "Abendzeitung Munich" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن رجل الأعمال ماركوس شون أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أوليفر كان المدير التنفيذي للبايرن، وقدم له "عرضًا مجنونًا" للتعاقد مع رونالدو.
وأشار رجل الأعمال في رسالته إلى أنه يتعهد بدفع رسوم الانتقال أو راتب كريستيانو، أي ما يزيد عن المبلغ الأساسي الذي سيتم تحديده.
وسجل رونالدو 14 هدفاً في 13 مباراة مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث زعم بيرس وهو صديق مقرب لرونالدو أن البرتغالي كان سيحرز هذه الأهداف ليقود آرسنال للفوز باللقب.