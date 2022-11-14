"المسحل" يدافع عن قرار استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي.. ووكيله: اللاعب مصدوم
دافع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرار استبعاد فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي، من القائمة المشاركة في كأس العالم 2022، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
واستبعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المولد من تشكيلة بلاده “كإجراء احترازي” بسبب قضية منشطات، في حين ضم نواف العابد بدلًا منه.
وقال المسحل، في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "لا يمكن الكشف عمّا استجد في استئناف وكالة المنشطات الدولية (وادا) أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) بحكم أنها قضية منظورة وتخص اللاعب، واتحاد القدم ليس طرفًا في القضية".
وأشار المسحل إلى أنهم أبلغوا المولد بالقرار قبل إعلانه.
وشدد على أن اتحاد الكرة اتخذ القرار بناءً على توصية المحامي المختص، فيما تواصل محامي الاتحاد مع اللاعب في هذا الشأن.
ردة فعل المولد
من جانبه، كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد، لقناة "الكاس" القطرية، عن ردة فعل اللاعب بعد إعلان القرار، قائلا: "قرار استبعاد المولد كان بمثابة المفاجأة والصدمة لنا.. لا أعتقد أن هناك تقصيرا من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم في التعامل مع قضية المنشطات".
وأضاف: "فهد المولد مصدوم، فأي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم.. ليست لدينا تحركات معينة، وسيعود اللاعب لناديه الشباب، على أمل العودة للمنتخب السعودي في الاستحقاقات المقبلة".
وأشارت صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصدر قريب من المولد، إلى أنه من المستبعد صدور قرار إيقاف رسمي ضد اللاعب، مبينًا أنه لم تشكل لجنة تحكيم بعد للنظر في القضية، وقد تمتد المرافعات إلى فترة طويلة، إلا أن إجراء اتحاد الكرة السعودي جاء احترازيًّا، لافتًا إلى عودة المولد لناديه الشباب من أجل التدريبات خلال 4 أيام.
يذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات السعودية أصدرت قرارًا يتضمن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهرًا، بدءًا من تاريخ 28 مارس الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة في 21 فبراير 2022.
وبعد ذلك اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها بحسب تقارير صحافية والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل أن تستأنف “وادا” هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.
وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.
ويلتقي المنتخب السعودي بفريق بولندا في ثاني المواجهات يوم 26 من الشهر نفسه.
ويختتم منتخب السعودية مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.