تشخيص إصابة سلمان الفرج

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج، نجم المنتخب السعودي، خلال مواجهة أيسلندا الودية، مساء أمس الأحد.

وعانى سلمان الفرج من الإصابة في الكتف بسبب تدخل عنيف من قبل أحد لاعبي المنتخب الأيسلندي، وتدخل الطبيب لعلاج اللاعب لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وقال الحنيان عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الإثنين: "أوضحت الأشعة التي خضع لها سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي، إصابته في مفصل الكتف، وسيؤدي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب".

ولم يكشف التقرير عن مدة غياب الفرج، وهل ستؤثر الإصابة ومدة العلاج على تواجده في قائمة المنتخب السعودي النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، أم لا.

وقرر هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استبدال سلمان الفرج بمشاركة أيمن يحيى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من اللقاء، ليذهب اللاعب على الفور للفحص الطبي في أحد المستشفيات؛ وهو ما تسبب في قلق الجماهير من غياب سلمان الفرج عن صفوف الأخضر في كأس العالم.