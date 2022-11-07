تشخيص إصابة سلمان الفرج
كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج، نجم المنتخب السعودي، خلال مواجهة أيسلندا الودية، مساء أمس الأحد.
وعانى سلمان الفرج من الإصابة في الكتف بسبب تدخل عنيف من قبل أحد لاعبي المنتخب الأيسلندي، وتدخل الطبيب لعلاج اللاعب لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء.
وقال الحنيان عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الإثنين: "أوضحت الأشعة التي خضع لها سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي، إصابته في مفصل الكتف، وسيؤدي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب".
ولم يكشف التقرير عن مدة غياب الفرج، وهل ستؤثر الإصابة ومدة العلاج على تواجده في قائمة المنتخب السعودي النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، أم لا.
وقرر هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استبدال سلمان الفرج بمشاركة أيمن يحيى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من اللقاء، ليذهب اللاعب على الفور للفحص الطبي في أحد المستشفيات؛ وهو ما تسبب في قلق الجماهير من غياب سلمان الفرج عن صفوف الأخضر في كأس العالم.
وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قال عقب المباراة: "إصابة سلمان الفرج بسيطة ولا تستدعي القلق، رينارد قام باستبداله من أجل إراحته".
وأكمل: "الفرج جاهز للقاء الخميس المقبل أمام بنما".
ويتواجد المنتخب السعودي في أبو ظبي حاليًا، حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمس أمام أيسلندا.
وسيواجه الأخضر بنما، الخميس المقبل في الإمارات، ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.
ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب منتخبات بولندا والمكسيك ويخوض أولى مواجهاته يوم 22 نوفمبر أمام منتخب الأرجنتين.
وبدأ الأخضر مشواره في معسكر أبوظبي بالفوز بهدف دون رد أمام مقدونيا الشمالية، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وتعادل سلبيا أمام الهندوراس، وتتبقى له مواجهتان أمام أيسلندا في السادس من نوفمبر ثم بنما في العاشر من نوفمبر.