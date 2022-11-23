ياسر الشهراني يوجه رسالة للجماهير في أول ظهور له بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)
حرص ياسر الشهراني، نجم المنتخب السعودي، على توجيه رسالة إلى جماهير بلاده بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة أمس ضد الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022.
وشهدت مباراة السعودية أمام الأرجنتين تعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية، بعد تصادمه بزميله محمد العويس حارس مرمى السعودية في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب والنقل لأقرب مستشفى لفحصه.
وقال الشهراني في رسالة نشرها حساب المنتخب السعودي عبر موقع "تويتر": "السلام عليكم، أحب أطمئنكم أن كل شيء تمام إن شاء الله، والله يعطيكم العافية ودعواتكم لي".
وأضاف: "ومبروك الفوز للسعودية قادة وشعبًا تستاهلوا والله يسهل لهم في الأيام المقبلة".
وقال المنتخب السعودي، في حسابه على تويتر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن حالة المدافع ياسر الشهراني مستقرة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال الفوز 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم.
وأشار بيان المنتخب السعودي إلى أنه "تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية (في قطر) نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة، وأنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة".
ولم يكشف المنتخب السعودي عن مزيد من التفاصيل بشأن إصابة الشهراني، المتوقع أن يغيب عن بقية مباريات السعودية في دور المجموعات على الأقل.
وتلتقي السعودية، التي تتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بعد الجولة الأولى من المباريات، مع بولندا يوم السبت القادم، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام المكسيك يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني.
ولم تتجاوز السعودية دور المجموعات في كأس العالم منذ صعودها إلى دور الستة عشر في نهائيات 1994 بالولايات المتحدة.