6 لاعبين من المنتخب السعودي يواجهون خطر الغياب عن دور الـ16 في حالة التأهل

يواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي في مباراة حاسمة عن المجموعة الثالثة للتأهل لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأربعاء، إذ يحتاج الأخضر للفوز لتجنب كل الحسابات، وقد يكفيه التعادل في حال خدمته نتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين.

وفقد المنتخب السعودي في المباراتين أمام الأرجنتين وبولندا 3 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: القائد سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك وسيغيبون عن مواجهة المكسيك، بالإضافة لعبد الإله المالكي الموقوف لحصوله على إنذارين.

ويواجه 6 لاعبين سعوديين خطر الإيقاف والغياب عن مباراة دور الـ16 في حال حصولهم على إنذار ثانِ أمام المكسيك، وهم: الحارس محمد العويس، والمدافعون علي البليهي وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري ونواف العابد، والمهاجم والقائد سالم الدوسري.