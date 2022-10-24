أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله على كسب قضيته ضد النصر

وأضاف: "أشكر أيضا المحاميين أخي أسامة الصباغ وأخوي فهد بن محمد بارباع، ولا أنسى شكر جمهور الاتحاد الحبيب".

وقال الإعلامي محمد البكيري إن الاتحاد الدولي لكرة القدم حكم بتعويض فسخ نادي النصر السعودي لعقد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بدفع النادي للاعب مبلغ 6 ملايين يورو.

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف النصر: "يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي يناير الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وفي أبريل الماضي، أي بعد 5 أشهر من فسخ النصر عقد حمدالله، أكد النادي أنه يمتلك تسجيلات صوتية لحمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، يفاوض الأخير فيها اللاعب للرحيل عن النصر، خلال فترة سريان عقده.

وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات، حيث تقرر في أغسطس الماضي، إيقاف المهاجم المغربي أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، قبل أن يتم في أغسطس تعليق إيقاف حمدالله.