سبورت: ناديان سعوديان يراقبان موقف بوسكيتس تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام من ناديين سعوديين، لم يكشف عن هويتهما، من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم نادي برشلونة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، نقلا عن الإعلامي التركي، إكرام كونور، إن هناك ناديين سعوديين بدوري المحترفين يراقبان موقف بوسكيتس خلال الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، يخطط لمواصلة مسيرته في أمريكا في حال رحيله من برشلونة، حيث إنه يملك عرضا من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وصرح اللاعب سابقا أنه لم يتخذ قراره، ولم يحسم مستقبله بعد مع برشلونة.

وشارك اللاعب الموسم الجاري مع فريقه في 12 مبارة، ولم يسجل أي أهداف، بينما صنع هدفا واحدا.

وبدأ سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عاما، مسيرته الاحترافية مع برشلونة منذ 2007، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني نحو 5 ملايين يورو.

يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

كما أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.

ويستعد بوسكيتس مع منتخب إسبانيا لخوض كأس العالم في قطر، التي ستنطلق الأحد المقبل.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في مونديال قطر، يوم 23 نوفمبر الجاري، بمواجهة كوستاريكا، ثم يلعب ضد ألمانيا يوم 27 قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة اليابان في 1 ديسمبر .