ماركا: النصر السعودي يسعى لضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة لضم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض غياب الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس العالمي، الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرا.
وكان أوسبينا تعرض لإصابة قوية في مواجهة فريقه الأخيرة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك تضاربًا في الآراء الطبية بشأن إصابة حارس النصر، إذ أعلن ناديه أنه سيغيب عن الملاعب 6 أسابيع، كما أن تشخيص الطبيب الأول أكد أن اللاعب يحتاج إلى جبيرة لمدة 6 أسابيع، بينما رأى آخر حاجته إلى عملية جراحية على وجه السرعة، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لمدة أطول من المعلن عنها.
فيما أوضحت "ماركا"، أن النصر يسعى لاستقطاب نافاس ليحل بديلا لأوسبينا المصاب.
وأوضح التقرير، أن "المفاوضات بين الطرفين ما زالت مفتوحة ويمكن إغلاقها هذا الأسبوع في وجود كيلور نافاس بالرياض لخوض المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من لاعبي النصر والهلال بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي، على ملعب الملك فهد".
وأوضحت الصحيفة أن "نافاس ليس الخيار الوحيد ولكنه الأولوية بالنسبة للنصر، حيث ظهر اسم آخر وهو منير المحمدي حارس الوحدة الحالي".
وستكون المباراة أول مواجهة بين رونالدو (37 عاما) لاعب النصر الحالي ضد ميسي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
كما أن من المنتظر أن تكون أول مباراة لرونالدو في السعودية منذ انتقاله إلى النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة لمدة عامين ونصف العام.
وقبل أيام تم الكشف عن أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربا لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.
وانضم نافاس البالغ من العمر 36 عاما لحراسة مرمى باريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد، الذي لعب بصفوفه لمدة 5 مواسم.
وسبق للحارس الكوستاريكي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ديبورتيفو سابريسا، وألباسيتي، وليفانتي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.