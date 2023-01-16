ماركا: النصر السعودي يسعى لضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة لضم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض غياب الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس العالمي، الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرا.

وكان أوسبينا تعرض لإصابة قوية في مواجهة فريقه الأخيرة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك تضاربًا في الآراء الطبية بشأن إصابة حارس النصر، إذ أعلن ناديه أنه سيغيب عن الملاعب 6 أسابيع، كما أن تشخيص الطبيب الأول أكد أن اللاعب يحتاج إلى جبيرة لمدة 6 أسابيع، بينما رأى آخر حاجته إلى عملية جراحية على وجه السرعة، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لمدة أطول من المعلن عنها.