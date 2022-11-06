تطورات حالة سلمان الفرج بعد إصابته في مباراة السعودية وآيسلندا (فيديو)
سقط سلمان الفرج، نجم الهلال ومنتخب السعودية، مصابا خلال المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده ضد آيسلندا، يوم الأحد، في الإمارات.
وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تدخل لاعب آيسلندا بقوة على سلمان الفرج الذي سقط بقوة على كتفه، وخرج وهو يتألم من شدة الإصابة.
ولم يعلن الجهازان الطبي أو الفني للمنتخب السعودي حتى الآن عن مدى قوة الإصابة، وهل ستبعد الفرج عن المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، أم لا.
وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الفحص المبدئي لسلمان الفرج أوضح أن اللاعب أصيب بكدمة في الكتف، وسيجري الليلة فحوصا إضافية الليلة للتأكد من سلامته.
وقال سعد السبيعي الصحفي بجريدة "اليوم" إن إصابة سلمان الفرج بسيطة، وأن الأخبار مطمئنة، وتؤكد سلامة اللاعب.
ويتقدم المنتخب السعودي بهدف أحرزه سعود عبدالحميد في الدقيقة 26 من رأسية رائعة.
ويدخل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة في برنامجه الإعدادي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.
وبدأ الأخضر السعودي رحلة الإعداد لخوض بطولة كأس العالم بعد ضمان التأهل رسمياً بداية من شهر يونيو الماضي.
ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر يونيو الماضي وتلقى الهزيمة أمام كولومبيا وفنزويلا بنتيجة 1-0 في إسبانيا.
وخاض منتخب السعودية أيضاً لقاءين وديين ضد الإكوادور وأمريكا في إسبانيا خلال شهر سبتمبر الماضي وانتهت المواجهتان بالتعادل دون أهداف.
وفي شهر أكتوبر الماضي، لعب المنتخب السعودي 3 وديات في معسكره بالإمارات فاز خلالها على مقدونيا بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وتعادل مع هندوراس دون أهداف.
ويلعب منتخب السعودية ضد بنما، يوم الخميس المقبل، في الإمارات، ثم يلتقي كرواتيا يوم 16 نوفمبر الجاري بالسعودية في ختام التجارب الودية استعداداً للمونديال.