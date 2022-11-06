تطورات حالة سلمان الفرج بعد إصابته في مباراة السعودية وآيسلندا (فيديو)

سقط سلمان الفرج، نجم الهلال ومنتخب السعودية، مصابا خلال المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده ضد آيسلندا، يوم الأحد، في الإمارات.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تدخل لاعب آيسلندا بقوة على سلمان الفرج الذي سقط بقوة على كتفه، وخرج وهو يتألم من شدة الإصابة.

ولم يعلن الجهازان الطبي أو الفني للمنتخب السعودي حتى الآن عن مدى قوة الإصابة، وهل ستبعد الفرج عن المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، أم لا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الفحص المبدئي لسلمان الفرج أوضح أن اللاعب أصيب بكدمة في الكتف، وسيجري الليلة فحوصا إضافية الليلة للتأكد من سلامته.

وقال سعد السبيعي الصحفي بجريدة "اليوم" إن إصابة سلمان الفرج بسيطة، وأن الأخبار مطمئنة، وتؤكد سلامة اللاعب.

ويتقدم المنتخب السعودي بهدف أحرزه سعود عبدالحميد في الدقيقة 26 من رأسية رائعة.