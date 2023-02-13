محاولة جديدة من مسؤولي إنترناسيونال لإقناع إدارة الهلال بالتخلي عن كويلار

كشف الصحفي البرازيلي فاغنر مارتينيز، عن وجود اتفاق بين إدارة إنترناسيونال والكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، لكن النادي السعودي لم يسمح له بالرحيل خلال الفترة الماضية.

وقال فاغنر، عبر برنامج "1XBET"، إن مسؤولين من إدارة إنترناسيونال سيغادرون إلى السعودية من أجل التفاوض مع إدارة الهلال، لضم كويلار.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن غوستافو كويلار يريد اللعب للنادى البرازيلي، كما إنه مستعد لخفض راتبه، إذ إنه يرغب في العودة للعب الكرة بأمريكا الجنوبية.