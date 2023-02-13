محاولة جديدة من مسؤولي إنترناسيونال لإقناع إدارة الهلال بالتخلي عن كويلار
كشف الصحفي البرازيلي فاغنر مارتينيز، عن وجود اتفاق بين إدارة إنترناسيونال والكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، لكن النادي السعودي لم يسمح له بالرحيل خلال الفترة الماضية.
وقال فاغنر، عبر برنامج "1XBET"، إن مسؤولين من إدارة إنترناسيونال سيغادرون إلى السعودية من أجل التفاوض مع إدارة الهلال، لضم كويلار.
وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن غوستافو كويلار يريد اللعب للنادى البرازيلي، كما إنه مستعد لخفض راتبه، إذ إنه يرغب في العودة للعب الكرة بأمريكا الجنوبية.
وأبدى العديد من الأندية البرازيلية سابقًا الرغبة في ضم كويلار، أبرزها أتليتيكو مينيرو وكورنثيانز وفلومينينسي وغريميو وإنترناسيونال وسانتوس وساو باولو، وفاسكو دا غاما، ولكن راتب اللاعب المرتفع جعل المفاوضات تتوقف بين الطرفين.
وكان نادي الهلال أعلن عن تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي، إذ ينتهي عقده في 2024.
وتعاقد الهلال مع غوستافو كويلار، في 2019 قادمًا من فلامنغو البرازيلي بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.
وبدأ اللاعب الكولومبي، صاحب الـ30 عامًا، مسيرته الكروية في 2008 مع نادي كالي، وحتى2016، وأعير إلى أتلتيكو جونيور في 2014، وتبلغ القيمة السوقية لكويلار 5 ملايين يورو.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر (المتصدر).