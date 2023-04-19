ضرب ودهس.. تاليسكا يتورط في لقطتين مثيرتين مع جحفلي (فيديو)

تورط أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، في لقطتين مثيرتين للجدل خلال مواجهة الهلال، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

حسم الهلال ديربي الرياض بالفوز على النصر 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي، والمقدمة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورصدت العدسات الناقلة للمباراة لقطة ضرب قوية من تاليسكا لجحفلي في الظهر بشكل متعمد، ولم يتخذ الحكم قرارا بها.