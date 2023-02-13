زميل يوسف السالم يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي أصابت الراحل وأدت لوفاته

كشف راشد الرهيب، لاعب فريق الجبيل، وزميل الراحل يوسف السالم عن سر الأزمة الصحية التي ألمت باللاعب الراحل ودخل على إثرها المستشفى قبل 3 أسابيع، قبل أن تتطور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ37 عاما.

وقال الرهيب في تصريحات لصحيفة "عكاظ": "السالم تعرض لأزمة مفاجئة قبل أكثر من 3 أسابيع، وهو في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الجبيل، والفحوصات الأولية كانت تشير إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية ولكن يبدو أن الأمر تطور، وليس كما يتردد عن إصابته بجلطة أو ما شابه".

وأضاف: "شاهدته للمرة الأخيرة صباح أمس في المستشفى بعد وفاته، وكان وجهه منيرًا ومبتسمًا، فقد كان صاحب خلق رفيع وتعامل راقٍ مع الجميع، والابتسامة لا تفارقه".