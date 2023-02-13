زميل يوسف السالم يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي أصابت الراحل وأدت لوفاته
كشف راشد الرهيب، لاعب فريق الجبيل، وزميل الراحل يوسف السالم عن سر الأزمة الصحية التي ألمت باللاعب الراحل ودخل على إثرها المستشفى قبل 3 أسابيع، قبل أن تتطور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ37 عاما.
وقال الرهيب في تصريحات لصحيفة "عكاظ": "السالم تعرض لأزمة مفاجئة قبل أكثر من 3 أسابيع، وهو في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الجبيل، والفحوصات الأولية كانت تشير إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية ولكن يبدو أن الأمر تطور، وليس كما يتردد عن إصابته بجلطة أو ما شابه".
وأضاف: "شاهدته للمرة الأخيرة صباح أمس في المستشفى بعد وفاته، وكان وجهه منيرًا ومبتسمًا، فقد كان صاحب خلق رفيع وتعامل راقٍ مع الجميع، والابتسامة لا تفارقه".
وذكرت تقارير محلية أن السالم قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي، ونقل إلى مستشفى وخضع للعلاج في العناية المكثفة.
ونعاه نادي الهلال على تويتر، قائلا "يوسف السالم إلى جنة الخلد بإذن الله"، بينما قال نادي الشباب إنه يتقدم "بأحر التعازي وأصدق المواساة" في وفاة لاعبه السابق، وكذلك فعل الاتفاق والقادسية.
ويعد السالم من بين أبرز اللاعبين الهدافين في تاريخ الكرة السعودية، حيث تنقل للعب في عدة أندية بدأها بالقادسية العام 2004، ثم انتقل لصفوف الشباب لموسم واحد العام 2008، قبل أن ينتقل لصفوف الاتفاق الذي لعب له 4 مواسم، وفي العام 2013 وقع عقدا للانتقال إلى صفوف الهلال ولعب له 3 مواسم، قبل أن يعود لصفوف الاتفاق العام 2016 حتى العام 2018 الذي شهد تركه اللعب في دوري المحترفين، ليتجه بعدها بعامين إلى اللعب في صفوف نادي الجبيل لمدة موسم، ثم انتقل لصفوف الثقبة، قبل أن يختتم مسيرته قائدا لفريق الجبيل.
ونجح في مسيرته بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الشباب والهلال، وكأس السوبر السعودي مع الزعيم، فيما حقق المركز الثالث في قائمة هدافي دوري زين للمحترفين عام 2010-2011، كما حصد بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية مع المنتخب السعودي، ولقب هداف كأس الخليج برصيد 3 أهداف.
وسجل السالم 45 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن شارك في 139 مباراة، وسجل 3 أهداف دولية فقط بعد مشاركته في 5 مباريات مع المنتخب السعودي.