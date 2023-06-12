تقرير: توني كروس ومولر وغوتزه رفضوا عروضا من الدوري السعودي
كشفت صحيفة "بيلد" أن الثلاثي توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، وتوماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وماريو غوتزه، نجم آينتراخت، تلقوا عروضًا من الدوري السعودي، للانتقال إلى أنديتها في الميركاتو الحالي.
ويسعى الدوري السعودي لاستقطاب أبرز النجوم العالميين في الوقت الحالي، حيث تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو للنصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم للاتحاد، ويدور حديث عن قرب انضمام نغولو كانتي، نجم تشيلسي، للاتحاد أيضًا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" ونقله الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه على تويتر، فإن غوتزه وكروس ومولر ثلاثي منتخب ألمانيا قد رفضوا العروض القادمة لهم من أندية دوري روشن السعودي.
وأوضح كونور، أن غوتزه ومولر وكروس رفضوا عروض أندية الهلال والنصر والاتحاد في السعودية.
وكان فولكر ستروث، وكيل أعمال توني كروس، قد أكد أيضًا الأمر نفسه، إذ قال في تصريحات له عبر "بيلد" إن كروس لم يفكر مطلقًا في اللعب بالسعودية.
وحسب تقارير صحفية إسبانية، يستهدف كروس إنهاء مسيرته بقميص ريال مدريد.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن توماس مولر بات قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي بداية من الموسم المقبل.