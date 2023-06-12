تقرير: توني كروس ومولر وغوتزه رفضوا عروضا من الدوري السعودي

كشفت صحيفة "بيلد" أن الثلاثي توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، وتوماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وماريو غوتزه، نجم آينتراخت، تلقوا عروضًا من الدوري السعودي، للانتقال إلى أنديتها في الميركاتو الحالي.

ويسعى الدوري السعودي لاستقطاب أبرز النجوم العالميين في الوقت الحالي، حيث تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو للنصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم للاتحاد، ويدور حديث عن قرب انضمام نغولو كانتي، نجم تشيلسي، للاتحاد أيضًا.