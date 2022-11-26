رينارد بعد خسارة السعودية أمام بولندا: لم ننته بعد.. سنقاتل حتى الثانية الأخيرة (فيديو)

أكد إيرفي رينارد، مدرب السعودية، تمسك فريقه بالمنافسة في كأس العالم لكرة القدم في قطر "حتى الثانية الأخيرة" رغم الخسارة 2-صفر من بولندا اليوم السبت، قائلا "لم ننته بعد، لا تنسوا ذلك".

وخاضت السعودية مباراة قوية لكنها دفعت ثمن عدم استغلال الفرص، وأبرزها ركلة جزاء مهدرة من سالم الدوسري قبل الاستراحة، ليتوقف رصيدها عند ثلاث نقاط عقب فوزها التاريخي على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة، مقابل أربع نقاط لبولندا المتصدرة الآن عقب تعادل سابق مع المكسيك، وتلعب الأرجنتين مع المكسيك اليوم.

وقال رينارد لقنوات "الكاس" القطرية عبر مترجم، تعليقا على ابتسامته رغم الهزيمة "لست مبتسما وحسب، أنا فخور بفريقي وبما حققناه".

وأضاف: "كان يجب أن ندرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، بذلنا جهدا كبيرا وشن الفريق هجمات رائعة، لكن أهم شيء أننا هنا مازلنا صامدين، لا تظنوا أننا انتهينا، لم ننته بعد".

وتابع "سنستمر في القتال حتى الثانية الأخيرة بكأس العالم".