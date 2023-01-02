السعودية تعتمد على أبناء الشهري في "خليجي 25" مستلهمة روح المونديال

تأمل السعودية في أن يستلهم الصف الثاني لمنتخبها بقيادة المدرب الوطني الشاب سعد الشهري روح كأس العالم في قطر حين تخوض منافسات كأس الخليج (خليجي 25) في العراق الأسبوع المقبل.

وفجرت السعودية واحدة من كبريات مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حين فازت 2-1 على الأرجنتين، البطلة لاحقًا، في افتتاح مشوارها في قطر.

لكنها خرجت من دور المجموعات عقب هزيمتين من بولندا والمكسيك عانت خلالهما من إصابة لاعبين بارزين، غير أن المشاركة اعتبرت إيجابية بشكل عام وتدعو للتفاؤل.

واختارت السعودية المشاركة بالصف الثاني في كأس الخليج بهدف تجربة عناصر شابة لتدعيم صفوف فريق رينارد الذي سيخوض كأس آسيا سواء في منتصف العام الجاري أو بداية العام المقبل.