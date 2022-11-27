تشيزني: مع احترامي للاعبين السعوديين.. جئنا للتنافس مع الأفضل وميسي أحدهم
أعرب فويتشيك تشيزني، حارس مرمى منتخب بولندا، عن سعادته الكبيرة بالتصدي لركلة جزاء سالم الدوسري في مواجهة السعودية، مساء السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
ونجح تشيزني في إنقاذ مرمى بولندا من ركلة جزاء انبرى لتسديدها سالم الدوسري في الدقيقة الـ45، إلا أن الحارس البولندي تصدى لها بنجاح.
وفاز المنتخب البولندي على نظيره السعودي بهدفين دون رد في ثاني مباريات المجموعة الثالثة في لقاء شهد إضاعة سالم الدوسري ركلة جزاء، أبعدها تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي.
ونقل موقع "juventusnews24" تصريحات نارية لحارس يوفنتوس، إذ قال "الفوز والسعي للتأهل هو الهدف الذي جئنا من أجله في مونديال قطر".
وعن مباراته المقبلة ضد الأرجنتين، شدد "نأتي إلى كأس العالم لنلعب ضد أقوى اللاعبين في العالم، مع كل الاحترام للاعبين السعوديين، أريد التنافس مع الأفضل وليونيل ميسي هو بالتأكيد واحد منهم، إنه حافز جيد بالتأكيد".
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات بات تشيزني ثالث حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء ويحافظ على شباكه نظيفة في المباراة ذاتها بكأس العالم قطر 2022.
وأوضحت أن تشيزني انضم للثنائي تيبو كورتوا حارس بلجيكا، وأوتشوا حارس المكسيك.
وبنهاية الجولة الثانية، تصدرت بولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، وجاءت الأرجنتين ثانية بثلاث نقاط، ثم السعودية ثالثة بـ3 نقاط، وأخيرًا المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة.
وعلى صعيد الأهداف، تمتلك بولندا هدفين، تليها الأرجنتين ولها 3 أهداف وعليها 2، ثم السعودية ولها هدفان وعليها 3، وأخيرا منتخب المكسيك بهدفين في شباكه ولم يسجل.
وستكون حسابات التأهل مفتوحة على كل الاحتمالات يوم الأربعاء المقبل، حيث الصدام المنتظر بين الأرجنتين وبولندا، والسعودية ضد المكسيك.
ويحتاج "الأخضر" للفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك لضمان التأهل دون النظر لنتائج المباريات الأخرى، إذ لن يتخطى أكثر من منتخب واحد في المجموعة الـ6 نقاط، وهو الرصيد الذي سيصل إليه المنتخب السعودي في حال فوزه على المكسيك.