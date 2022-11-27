تشيزني: مع احترامي للاعبين السعوديين.. جئنا للتنافس مع الأفضل وميسي أحدهم

أعرب فويتشيك تشيزني، حارس مرمى منتخب بولندا، عن سعادته الكبيرة بالتصدي لركلة جزاء سالم الدوسري في مواجهة السعودية، مساء السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ونجح تشيزني في إنقاذ مرمى بولندا من ركلة جزاء انبرى لتسديدها سالم الدوسري في الدقيقة الـ45، إلا أن الحارس البولندي تصدى لها بنجاح.

وفاز المنتخب البولندي على نظيره السعودي بهدفين دون رد في ثاني مباريات المجموعة الثالثة في لقاء شهد إضاعة سالم الدوسري ركلة جزاء، أبعدها تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع "juventusnews24" تصريحات نارية لحارس يوفنتوس، إذ قال "الفوز والسعي للتأهل هو الهدف الذي جئنا من أجله في مونديال قطر".

وعن مباراته المقبلة ضد الأرجنتين، شدد "نأتي إلى كأس العالم لنلعب ضد أقوى اللاعبين في العالم، مع كل الاحترام للاعبين السعوديين، أريد التنافس مع الأفضل وليونيل ميسي هو بالتأكيد واحد منهم، إنه حافز جيد بالتأكيد".