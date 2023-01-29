حقيقة اتخاذ نادي الهلال قرارا برحيل المدرب رامون دياز (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي عن حسم إدارة نادي الهلال السعودي مصير الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل التقارير التي تحدثت عن قرب رحيله بسبب سوء نتائج "الزعيم" خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي، خلال تصريحات لقناة "24 الرياضية": "بناءً على مصدر موثوق من إدارة نادي الهلال، لا نية لهم بإلغاء عقد دياز".

وأضاف: "ليس هناك شك بأن هناك جماهير هلالية غاضبة من دياز، ولكن أقول إن إقالة دياز في هذا التوقيت أسوأ من قرار استمراره، فرغم نتيجة الفيحاء في السوبر وعدد من المباريات في الدوري، إلا أننا إذا تحدثنا عن بديل دياز في هذا التوقيت، فإنه لن يكون بنفس معرفة المدرب الذي يدرك خطايا الفريق حاليًا، وقد نغير بعض قناعاته حول الفريق".