وليد الفراج: لا يجب التعامل مع كريستيانو رونالدو كـ"ثروة وطنية" (فيديو)
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج الهجوم الذي لاقاه حمدان الشمراني، لاعب نادي الاتحاد السعودي؛ بسبب التدخل الذي قام به على البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة الفريقين الماضية بكأس السوبر السعودي.
وقامت جماهير النصر بالهجوم بقوة ضد حمدان الشمراني، على خلفية التدخل العنيف الذي قام به خلال مباراة النصر أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ضد كريستيانو رونالدو، وتسبب في إصابته.
وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي، يوم السبت: "على ذكر رونالدو رأينا في مباراة الاتحاد الأخيرة ضد النصر، حدثت لعبة مشتركة بين حمدان الشمراني واللاعب البرتغالي، وحدث هجوم كبير على مواقع التواصل وهجوم إعلامي على اللاعب والبعض بالغ في عملية انتقاد حمدان، ولكنها في النهاية مباراة في كرة القدم".
وأضاف الفراج: "البعض كأنه يتحدث عن حماية اللاعب والتعامل معه كثروة وطنية وهذا غير صحيح، فاللاعب دائما يتعرض لمثل هذه الأمور، وفيه حكم في الملعب من يخطئ سيتخذ ضده قرار، وبالتالي لو اللعبة كانت غير قانونية كان الحكم طرد نجم الاتحاد".
وكان الإعلامي الرياضي جمال عارف أكد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن الإدارة القانونية في نادي الاتحاد تقوم برصد جميع الإهانات والإساءات تجاه الشمراني.
وقال عارف: "الإدارة القانونية في نادي الاتحاد ترصد كل الإساءات والكلمات البذيئة التي تعرض لها النجم الكبير حمدان الشمراني، من يُخطىء ويتجاوز عليه أن يتحمل ما يجيه".
وتفوق حمدان الشمراني ورفاقه على كريستيانو رونالدو وزملائه، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، وضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي، على أن يواجهوا نادي الفيحاء في المباراة النهائية، غدا الأحد.
ولعب رونالدو مباراته الثانية بقميص "العالمي"، وارتدى شارة قيادة الفريق في المباراتين، لكنه عجز عن المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.
وأثار النجم البرتغالي القلق داخل نادي النصر السعودي، بعد ظهوره وهو يربط ضمادة جراح على قدمه اليمنى.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن رونالدو يعاني من تورّم في مفصل القدم، وسيجري مزيدًا من الفحوص للتأكد من تفاصيل الإصابة، ومدى حاجته للراحة قبل المباراة المقبلة أمام الفتح بدوري روشن السعودي.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.