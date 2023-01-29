وليد الفراج: لا يجب التعامل مع كريستيانو رونالدو كـ"ثروة وطنية" (فيديو)

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج الهجوم الذي لاقاه حمدان الشمراني، لاعب نادي الاتحاد السعودي؛ بسبب التدخل الذي قام به على البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة الفريقين الماضية بكأس السوبر السعودي.

وقامت جماهير النصر بالهجوم بقوة ضد حمدان الشمراني، على خلفية التدخل العنيف الذي قام به خلال مباراة النصر أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ضد كريستيانو رونالدو، وتسبب في إصابته.

وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي، يوم السبت: "على ذكر رونالدو رأينا في مباراة الاتحاد الأخيرة ضد النصر، حدثت لعبة مشتركة بين حمدان الشمراني واللاعب البرتغالي، وحدث هجوم كبير على مواقع التواصل وهجوم إعلامي على اللاعب والبعض بالغ في عملية انتقاد حمدان، ولكنها في النهاية مباراة في كرة القدم".

وأضاف الفراج: "البعض كأنه يتحدث عن حماية اللاعب والتعامل معه كثروة وطنية وهذا غير صحيح، فاللاعب دائما يتعرض لمثل هذه الأمور، وفيه حكم في الملعب من يخطئ سيتخذ ضده قرار، وبالتالي لو اللعبة كانت غير قانونية كان الحكم طرد نجم الاتحاد".