وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع أمريكا إستراتيجية وقديمة وقرار "أوبك +" اقتصادي بحت

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "العلاقة مع أمريكا إستراتيجية وقديمة"، مشيرا إلى أنها "قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة".

وأكد بن فرحان أن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة".

ولفت في لقاء مع قناة "العربية" بث مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المملكة لا تنظر إلى "أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك+"، في إشارة إلى القرار الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا.

واعتبر الوزير أن القرار "اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مبينا أن "أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي".

وبشأن الأزمة اليمنية، أوضح فيصل بن فرحان أن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة"، مؤكدا أن "الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".

وقال وزير الخارجية السعودي في رد على سؤال آخر إن "الحوار مع إيران لم يصل إلى نتائج ملموسة بعد، وننظر في جولة محادثات سادسة".

وحول العراق أفاد: "نتمنى أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليا".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".

وحول العلاقة مع الصين، أشار الى أن "العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".