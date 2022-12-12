ياسر الشهراني: لا أتذكر شيئا عن لحظة إصابتي في مباراة السعودية والأرجنتين

تحدث ياسر الشهراني، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن تفاصيل إصابته القوية التي وقعت خلال مشاركته في كأس العالم المقامة بقطر حاليًّا، خلال مواجهة الأخضر أمام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة (2/1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وتعرَّض الشهراني لإصابة قوية خلال المباراة، حيث اصطدم بالحارس محمد العويس زميله في الفريق، خلال محاولتهما تشتيت الكرة في إحدى الهجمات، وفقد الوعي على إثرها ونقل مباشرة إلى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخلاء طبي إلى مستشفى الحرس الوطني، ويخضع لعمليتين جراحتين تكللتا بالنجاح.

وقال الشهراني خلال حديثه مع زملائه في أول ظهور له بعد الإصابة عبر فيديو نشره حساب نادي الهلال الرسمي على موقع "تويتر": "كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيئًا من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال".