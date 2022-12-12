ياسر الشهراني: لا أتذكر شيئا عن لحظة إصابتي في مباراة السعودية والأرجنتين
تحدث ياسر الشهراني، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن تفاصيل إصابته القوية التي وقعت خلال مشاركته في كأس العالم المقامة بقطر حاليًّا، خلال مواجهة الأخضر أمام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة (2/1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.
وتعرَّض الشهراني لإصابة قوية خلال المباراة، حيث اصطدم بالحارس محمد العويس زميله في الفريق، خلال محاولتهما تشتيت الكرة في إحدى الهجمات، وفقد الوعي على إثرها ونقل مباشرة إلى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخلاء طبي إلى مستشفى الحرس الوطني، ويخضع لعمليتين جراحتين تكللتا بالنجاح.
وقال الشهراني خلال حديثه مع زملائه في أول ظهور له بعد الإصابة عبر فيديو نشره حساب نادي الهلال الرسمي على موقع "تويتر": "كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيئًا من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال".
وطمأن الشهراني جماهير الكرة عامة والهلال بصفة خاصة، على صحته، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العلاج بـ"إجراء العمليات".
وأشار "الآن بدأت المشي، وأسير على الخطة العلاجية بمتابعة الأطباء".
وتعرًّض الشهراني لإصابات خطيرة في الوجه والصدر والبطن، تطلبت خضوعه لعمليتين عاجلتين في البنكرياس وأخرى في الوجه ويخضع حاليًّا لبرنامج طبي، إذ لم يتحَدَّد بعد موعد عودته للملاعب.
إلى ذلك، كشفت صحيفة "الرياضية"، أن متعب المفرج، لاعب نادي الهلال، سيغادر إلى الدوحة، لزيارة الطبيب، الذي كان أجرى له عملية الرباط الصليبي في مايو الماضي، لاستكمال الفحوصات الطبية.
وقالت الصحيفة، إن المتعب سيقوم بالفحوصات الطبية اللازمة وعمل اختبارات قياسية للركبة، قبل منحه الضوء الأخضر لدخول التدريبات الجماعية مع فريقه.
وأشارت إلى أن المفرج، يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وزيارته للطبيب تأتي كإجراء طبي روتيني، كما يحدث مع بقية اللاعبين.
وفي السياق ذاته، بدأ سالم الدوسري، لاعب الفريق، يتعافى جيدًا وسيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء ديربى الرياض أمام النصر.
وكان الدوسري تعرَّض لإصابة في كاحله خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام المكسيك في الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العالم، وقد بدأ مرحلة العلاج والتأهيل فور عودته إلى الرياض.
وأشارت التقارير إلى أن الإصابة التي تعرَّض لها الدوسري تستجيب بشكل جيد للبرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بنادي الهلال، وستكتمل جاهزيته قبل لقاء الديربي في الـ25 من ديسمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
ويستعد الهلال لاستئناف مبارياته في الدوري السعودي أمام الباطن، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، ويدخل "الزعيم" اللقاء ولديه 17 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي.