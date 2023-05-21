النصر ضد الشباب.. "العالمي" يسعى لإحياء آماله في الدوري السعودي
مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم لا يتحكم النصر في مصيره بالصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه يبحث عن حلول خارج الملعب إذا لم يتمكن من تخطي رصيد نقاط الاتحاد.
ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي يخوض نزاعات قضائية تخص محمد كنو، لاعب الهلال، وعبدالرزاق حمدالله، هداف الاتحاد والدوري، على أمل كسب نقاط إضافية أو تشتيت منافسه المباشر.
وأنعش تعادل الاتحاد 2-2 مع الهلال في قمة الجولة الماضية آمال النصر في سباق اللقب، بعدما أدرك ميشايل التعادل للهلال في الدقيقة الـ 94 ليتقلص الفارق في القمة إلى ثلاث نقاط.
وإذا تساوى الفريقان في النقاط في النهاية سيحسم الاتحاد اللقب، الغائب منذ 2009، لتفوقه في المواجهات المباشرة مع فريق كريستيانو رونالدو.
ويتعين على رونالدو ورفاقه التركيز أولا في الملعب للتغلب على الشباب صاحب المركز الثالث، يوم الثلاثاء، بينما سيكون الاتحاد مرشحًا للتغلب على الباطن متذيل الترتيب والأقرب للهبوط للدرجة الثانية في التوقيت ذاته.
أما خارج الملعب فتترقب إدارة النصر في الأيام المقبلة حكم مركز التحكيم السعودي في قضية مشاركة كنو بشكل غير قانوني في مواجهة أمام الهلال قبل انتهاء إيقافه، ويأمل في تحويل نتيجة التعادل 2-2 إلى فوز؛ ما يعني إمكانية تقليص الفارق مع الاتحاد إلى نقطة واحدة.
وقال محمد نور، مهاجم الاتحاد السابق، لمحطة (SBC): "حتى إذا حصل النصر على النقطتين لا يزال يتحكم الاتحاد في مصيره ويحتاج للفوز في مباراتين أو في ثلاث مباريات متبقية لحسم اللقب".
* تشتيت الاتحاد
ربما يحاول النصر تشتيت تركيز الاتحاد، وحمدالله تحديدا، حيث ذكرت صحيفة "الرياضية" أنه قدَّم طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية وطالب بالاستعانة بتسجيلات صوتية لمهاجم المغرب، الذي سجل 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم، لإثبات أنه تفاوض مع الاتحاد في وقت سريان عقده مع النصر.
ولعب حمدالله دورًا بارزًا في تتويج النصر بلقبه الأخير في الدوري في 2018-2019 وكان هداف المسابقة قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في صفقة مثيرة للجدل في 2021، وساعدت أهدافه في اقتراب الاتحاد من لقب هذا العام.
وقال حسين عبد الغني، قائد النصر السابق: "بالتأكيد يفكر لاعبو الفريقين في هذه الأمور خارج الملعب، تهتم بها الجماهير والإدارات في المقام الأول لكنها تنتقل إلى اللاعبين بالطبع".
وأضاف: "كل شيء وارد، كان من الممكن أن يتعثر الاتحاد في مباراة، لكن إذا حصل النصر على حكم لصالحه فلا مجال في التفريط في نقاط أخرى".
ويرغب الهلال حامل اللقب في انتزاع المركز الثالث على الأقل من الشباب، الذي يتساوى معه في النقاط، حين يواجه العدالة المهدد بالهبوط.
وبعد تتويجه بكأس ملك السعودية فاز الهلال 1-صفر على ضمك يوم الجمعة في الدوري بقيادة إميليانو مساعد ونجل المدرب رامون دياز الذي سافر للأرجنتين لأسباب عائلية وعلى الأرجح لن يعود لمنصبه مجددًا.
وتنطلق الجولة غدًا الاثنين بخمس مباريات أبرزها بين الخليج الساعي للنجاة من الهبوط أمام الوحدة.