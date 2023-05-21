النصر ضد الشباب.. "العالمي" يسعى لإحياء آماله في الدوري السعودي

وأنعش تعادل الاتحاد 2-2 مع الهلال في قمة الجولة الماضية آمال النصر في سباق اللقب، بعدما أدرك ميشايل التعادل للهلال في الدقيقة الـ 94 ليتقلص الفارق في القمة إلى ثلاث نقاط.

وإذا تساوى الفريقان في النقاط في النهاية سيحسم الاتحاد اللقب، الغائب منذ 2009، لتفوقه في المواجهات المباشرة مع فريق كريستيانو رونالدو.

ويتعين على رونالدو ورفاقه التركيز أولا في الملعب للتغلب على الشباب صاحب المركز الثالث، يوم الثلاثاء، بينما سيكون الاتحاد مرشحًا للتغلب على الباطن متذيل الترتيب والأقرب للهبوط للدرجة الثانية في التوقيت ذاته.

أما خارج الملعب فتترقب إدارة النصر في الأيام المقبلة حكم مركز التحكيم السعودي في قضية مشاركة كنو بشكل غير قانوني في مواجهة أمام الهلال قبل انتهاء إيقافه، ويأمل في تحويل نتيجة التعادل 2-2 إلى فوز؛ ما يعني إمكانية تقليص الفارق مع الاتحاد إلى نقطة واحدة.

وقال محمد نور، مهاجم الاتحاد السابق، لمحطة (SBC): "حتى إذا حصل النصر على النقطتين لا يزال يتحكم الاتحاد في مصيره ويحتاج للفوز في مباراتين أو في ثلاث مباريات متبقية لحسم اللقب".