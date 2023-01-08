ما سر ارتداء لاعبي الاتحاد السعودي نظارات سوداء في تدريب اليوم؟ (صور)
ظهر لاعبو نادي الاتحاد السعودي في تدريباتهم، اليوم السبت، وهم يرتدون نظارات سوداء، ما أثار الاستغراب لدى الجمهور عن سر ارتدائهم نظارات بهذا اللون في تدريبات المساء.
وكان أبرز اللاعبين الذين ظهورا في التدريبات وهم يرتدون هذه النظارات، المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأحمد حجازي، ومارسيلو غروهي، حارس مرمى الفريق.
ولا تعد هذه النظارات غريبة على ملاعب التدريبات، حيث ظهر بها من قبل حراس مرمى منتخب سويسرا وهم يتدربون بها، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأوضحت وقتها شبكة "سكاي سبورتس" أن النظارات من تصميم شركة يابانية، تعمل على تحسين الرؤية، وكذلك ردة الفعل.
تسمى النظارات "Strobe Glasses" أو "Smart Glasses"، أي النظارات القوية أو الذكية، وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع؛ وذلك بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم والتصدي للكرات أثناء التدريب.
وتقول الشركة إن ارتداء النظارات لمدة 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة لفترة من شهرين إلى ثلاثة يحسن الرؤية بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 10%.
وانتهت الجولة 12 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، والتي بدأت مساء الخميس الماضي، بفوز الرائد على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، كما حقق الهلال الفوز في ملعب الجوهرة المشعة بهدف نظيف أمام الاتحاد.
وشهدت الجولة فوز الوحدة بهدفين لهدف أمام الشباب، بينما فاز النصر على الطائي بهدفين دون رد، كما حقق الخليج الفوز بهدف نظيف أمام التعاون، ونجح العدالة في تحقيق الفوز أمام الفتح بهدفين لهدف.
وفي مباريات اليوم السبت، تعادل الفيحاء بهدفين لمثليهما أمام الباطن، ونجح الاتفاق في تحقيق فوز صعب أمام أبها بهدفين لهدف.
ويستعد الاتحاد لملاقاة نظيره الشباب، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري.
ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الأول.
وخاض الشباب 11 مباراة في دوري روشن استطاع الفوز في ثماني مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراتين.
بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث، ولعب 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مباراة واحدة فقط.