ما سر ارتداء لاعبي الاتحاد السعودي نظارات سوداء في تدريب اليوم؟ (صور)

ولا تعد هذه النظارات غريبة على ملاعب التدريبات، حيث ظهر بها من قبل حراس مرمى منتخب سويسرا وهم يتدربون بها، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت وقتها شبكة "سكاي سبورتس" أن النظارات من تصميم شركة يابانية، تعمل على تحسين الرؤية، وكذلك ردة الفعل.

تسمى النظارات "Strobe Glasses" أو "Smart Glasses"، أي النظارات القوية أو الذكية، وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع؛ وذلك بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم والتصدي للكرات أثناء التدريب.

وتقول الشركة إن ارتداء النظارات لمدة 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة لفترة من شهرين إلى ثلاثة يحسن الرؤية بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 10%.