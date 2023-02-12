وفاة اللاعب يوسف السالم نجم نادي الهلال السعودي السابق
توفي يوسف السالم، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، بعد معاناته مؤخرا مع المرض، عن عمر ناهز 37 عاما.
وتعرض السالم لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجبيل العام في 12 يناير الماضي.
وقال وقتها الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض لوعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.
ونعى نادي الجبيل اللاعب، قائلا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".
كما نعاه سامي الجابر، نجم نادي الهلال الأسبق، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى جوار ربه الأخ يوسف السالم بعد معاناته مع المرض، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه".
وقال المعلق الرياضي مشاري القرني: "خبر محزن، مؤلم، تعازينا لأسرته ومحبيه وكان الله في عونهم، تعازينا للوسط الرياضي كافة، الله يرحمك يا يوسف ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقد بدأ السالم مسيرته عام 2004 بصفوف فريق الشباب بنادي القادسية، قبل انتقاله لصفوف نادي الشباب في 2008 ومنه إلى الاتفاق في الموسم التالي.
وكانت الخطوة الأبرز في مسيرته الانتقال إلى الهلال والدفاع عن ألوان قميصه على مدار ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يعود للاتفاق ثم دافع على قميص فريق الثقبة والجبيل.
وخاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع ثمانية أخرى.
وشارك في خمس مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها ثلاثة أهداف، وحصد ثلاثة ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.