وفاة اللاعب يوسف السالم نجم نادي الهلال السعودي السابق

توفي يوسف السالم، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، بعد معاناته مؤخرا مع المرض، عن عمر ناهز 37 عاما.

وتعرض السالم لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجبيل العام في 12 يناير الماضي.

وقال وقتها الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن السالم البالغ عمره 37 عاما تعرض لوعكة صحية مما استدعى نقله للعناية المركزة بمستشفى الجبيل العام.

ونعى نادي الجبيل اللاعب، قائلا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".