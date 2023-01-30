أنمار الحائلي ملمّحًا لتجديد عقد حمدالله: اللاعب الذي يشتري الاتحاد النادي يشتريه ويقدره (فيديو)

ألمح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، لاقتراب تجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الفريق، بعد قيادته "العميد" للتتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، مساء الأحد.

وأحرز حمدالله هدفين ليقود الاتحاد للفوز 2-صفر على الفيحاء وإحراز لقب كأس السوبر المحلية ليعود الفريق إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ 2018.

وقال الحائلي، في تصريحات تلفزيونية: "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، وما لا يعرفه البعض أن حمدالله أحضر العقد فارغا وقال لي وقع و(حط الرقم اللي تبيه)، واللاعب الذي يشتري الاتحاد، النادي يشتريه ويقدره، سواء هو أو غيره من اللاعبين".