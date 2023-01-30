أنمار الحائلي ملمّحًا لتجديد عقد حمدالله: اللاعب الذي يشتري الاتحاد النادي يشتريه ويقدره (فيديو)
ألمح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، لاقتراب تجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الفريق، بعد قيادته "العميد" للتتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، مساء الأحد.
وأحرز حمدالله هدفين ليقود الاتحاد للفوز 2-صفر على الفيحاء وإحراز لقب كأس السوبر المحلية ليعود الفريق إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ 2018.
وقال الحائلي، في تصريحات تلفزيونية: "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، وما لا يعرفه البعض أن حمدالله أحضر العقد فارغا وقال لي وقع و(حط الرقم اللي تبيه)، واللاعب الذي يشتري الاتحاد، النادي يشتريه ويقدره، سواء هو أو غيره من اللاعبين".
وعن منع الاتحاد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، شدد الحائلي: "أحيانًا الإيقاف يعطي روحًا أقوى للفريق، وأهم ما في الاتحاد هو غرفة الملابس، والترابط بين اللاعبين، ويجب أن نتعامل مع الضغوط الجماهيرية، ويجب أن نبارك لجماهيرنا ولاعبينا، وبعد السوبر نبدأ التفكير في مباراة الطائي".
تصريحات حمدالله
من جانبه، قال حمدالله في تصريحات تلفزيونية: "أشكر اللاعبين، وهذا اللقب من أجل الجماهير لأن الاتحاد لم يفز بأي لقب في آخر خمسة أعوام".
وخسر الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح الهلال في الجولة الأخيرة من البطولة على الرغم من تفوقه بفارق كبير من النقاط في وقت سابق.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن الشباب ثالث الترتيب من 15 مباراة وبنقطتين عن النصر المتصدر والذي خاض 14 مباراة أيضا.
ويأتي الهلال في المركز الثاني وله 32 نقطة لكن من 15 مباراة.
ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء في دور الثمانية بكأس ملك السعودية في مارس المقبل.
وأضاف المهاجم المغربي: "فقدنا التركيز في آخر مباريات الموسم الماضي، والآن سننافس على لقبي الدوري وكأس ملك السعودية".
وانضم حمد الله إلى الاتحاد في يناير من العام الماضي لمدة موسم ونصف الموسم بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق النصر.
وأجاب حمدالله عند سؤاله عن إمكانية استمراره مع الاتحاد: "أنا أعيش في الحاضر، وساعدت فريقي على الفوز، أنا سعيد في الاتحاد، وأحظى بمعاملة رائعة من الجميع".
وتابع: "أتمنى البقاء في صفوف الاتحاد، وسنتحدث إلى الإدارة قريبا".
ويتصدر حمدالله قائمة هدافي الاتحاد في الدوري هذا الموسم بتسعة أهداف.