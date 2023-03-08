مبارك الشهري يثير جدلا بحديثه عن مباراة النصر والاتحاد (فيديو)
أثار الإعلامي الرياضي مبارك الشهري الجدل خلال حديثه عن المباراة التي ستجمع النصر والاتحاد، مساء الخميس، في قمة الدوري السعودي لكرة القدم.
ويستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة “الجوهرة المشعة”، غدا الخميس، مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وجاء الجدل بسبب مطالبة "الشهري" للإعلاميين بالتوقف عن الشحن الزائد بسبب المباراة، ولكنه في الوقت نفسه خلال حديثه وصف اللقاء بأنه بين "متصدر الدوري ورصيفه"، وليس وصيفه، وهو ما اعتبره جمهور نادي الاتحاد أمرًا مسيئًا لهم.
وقال الشهري في تحليله للقاء عبر قناة "24 رياضة"، مساء الإثنين: "أنا نصراوي من رأسي لأخمص قدمي، ولكن هذه المباراة تحديدًا حصل فيها ما حصل خلال السنتين الماضيتين من الإرهاصات والمشاكل والشكاوى، ويجب أن يتوقف هذا التشنج لا تتبعوا الإعلاميين غير الملتزمين، وهناك طرح إعلامي يخرج من إطار التنافس إلى قلة الأدب وهذا ما لا نرضاه في ساحتنا الإعلامية، أو المشجع البسيط الذي يريد الاستمتاع، وأتمنى أن تبتعد المناكفات الإعلامية ولا تتحول الحرب الإعلامية إلى حرب كيانات".
وأضاف: "الفريقان كبيران جدا ونتنمى ألّا يسحبا لمناطق مسيئة، وأي إعلامي يثير هذه المباراة بشكل غير أخلاقي أو مهني يتذكر أن في المدرج مريض ضغط أو قلب وأطفال، ونتمنى السلامة لكل اللاعبين، وهي مباراة بين متصدر الدوري و(رصيفه)، بإذن الله تخرج فنيًا مثلما نتمنى نحن، لا كما يتمناه المسيئون في حساباتهم".
وقال الإعلامي الرياضي عادل بابكير ردًّا على فيديو الشهري، عبر تويتر: "تعطي مواعظ وحكما وتقدم النصائح للإعلاميين وتقول لازم نحترم الكيانات وفي نفس الوقت وبعدها بثوانٍ تسقط على الهواء مباشرة على نادي الاتحاد وتصفه بأنه رصيف المتصدر، وأسفاه على الإعلام الرياضي عندما يتصدر المشهد من يصف الكيانات بهذه الأوصاف".
فيما اعتبر بعض المتابعين، أن ما قاله الشهري هو مجرد زلة لسان، ولم يقصد أن يقلل من نادي الاتحاد.
ويملك الاتحاد صاحب الضيافة، 44 نقطة في رصيده، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 19 جولة حقق خلالها الفريق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر مرة واحدة.
ويتواجد النصر الفريق الضيف، في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 19 جولة، حيث حقق “العالمي” الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة.
يشار إلى أن مباراة الدور الأول بين النصر والاتحاد في الرياض هذا الموسم، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في شهر أكتوبر الماضي.