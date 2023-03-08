مبارك الشهري يثير جدلا بحديثه عن مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي مبارك الشهري الجدل خلال حديثه عن المباراة التي ستجمع النصر والاتحاد، مساء الخميس، في قمة الدوري السعودي لكرة القدم.

ويستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة “الجوهرة المشعة”، غدا الخميس، مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء الجدل بسبب مطالبة "الشهري" للإعلاميين بالتوقف عن الشحن الزائد بسبب المباراة، ولكنه في الوقت نفسه خلال حديثه وصف اللقاء بأنه بين "متصدر الدوري ورصيفه"، وليس وصيفه، وهو ما اعتبره جمهور نادي الاتحاد أمرًا مسيئًا لهم.