كريستيانو رونالدو يخرج غاضبًا ويطالب مسؤول نادي الفيحاء بالصمت (فيديو)
ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، غاضبا بشدة بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيحاء بالتعادل السلبي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفرط النصر في فرصة تضييق الخناق على المتصدر الاتحاد، وأضاف نقطة وحيدة لرصيده محافظا على المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وأصبح الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.
ورصدت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة غضب كريستيانو بعد نهاية المباراة، إذ دخل في مشادة سريعة مع أحد إداريي نادي الفيحاء، قبل أن يغادر الملعب سريعا.
وكان كريستيانو رونالدو قد سجل 3 أهداف في آخر مواجهتين للنصر: هدفا أمام أبها في الفوز (2-1)، وثنائية ضمن خماسية العالمي في العدالة، لكنه توقف عن هز الشباك أمس.
ولعب كريستيانو رونالدو مباراته رقم 10 في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفا وصنع 2.
وفي جميع المسابقات لعب رونالدو 12 مباراة بقميص النصر، ولم يسجل خارج الدوري.