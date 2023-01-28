ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على القيصومة (فيديو)

حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره القيصومة، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، على ملعب نادي الباطن.

وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق الجزائري رياض بودبوز، الذي استلم كرة بينية رائعة ليضعها في شباك حارس القيصومة.