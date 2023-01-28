ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على القيصومة (فيديو)
الأهلي السعودي يواصل عروضه المميزة في دوري يلو.
حقق الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره القيصومة، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، على ملعب نادي الباطن.
وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق الجزائري رياض بودبوز، الذي استلم كرة بينية رائعة ليضعها في شباك حارس القيصومة.
وفي الشوط الثاني، تفوق الأهلي أيضا في ظل هجمات متتالية من لاعبي القيصومة وتألق من حارس "الراقي".
وفي الدقيقة 60 سجل هشام فايق الهدف الثاني للأهلي بعد متابعة لكرة داخل منطقة جزاء القيصومة ليكملها في الشباك.
بهذه النتيجة، واصل الأهلي تصدره جدول ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة محققا فوزه العاشر في البطولة، فيما توقف رصيد القيصومة عند النقطة 21 في المركز 12.