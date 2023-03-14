وفاة سالم مروان نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق
نعى نادي النصر السعودي حارس مرماه السابق، سالم عبدالرحمن مروان، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، مساء الإثنين.
وقال حساب نادي النصر الرسمي على تويتر، صباح الثلاثاء: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان، وسيصلَّى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".
وأضاف حساب النادي في تغريدة أخرى: "اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له، واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاتـه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبدأ سالم مروان مسيرته مع النصر عام 1972، واستمر معه حتى 1991، وأسهم خلال تلك الفترة في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، منها: بطولة الدوري 3 مرات أعوام (1980 1981 1989)، وكأس الملك 5 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة عام 1976.
كما لعب سالم مروان 44 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك معه في العديد من البطولات منها، كأس الخليج 4 مرات، وتصفيات كأس العالم مرتين في عامي 1978 و1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين في عامي 1978 و1986.
ولقِّب الراحل بـ"الأسد" لبراعته في التصدي لضربات الجزاء، إذ كان يقف كالأسد حاميًا عرينه.
وكان الراحل سالم مروان أصيب بالشلل الرباعي قبل بضع سنوات، إثر حادث مرور، تعرَّض له أثناء عودته من مناسك العمرة، لقيادته السيارة بسرعة فائقة، لتنتهي آنذاك مسيرته الرياضية.