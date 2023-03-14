وفاة سالم مروان نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق

نعى نادي النصر السعودي حارس مرماه السابق، سالم عبدالرحمن مروان، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، مساء الإثنين.

وقال حساب نادي النصر الرسمي على تويتر، صباح الثلاثاء: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان، وسيصلَّى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف حساب النادي في تغريدة أخرى: "اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له، واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاتـه، إنا لله وإنا إليه راجعون".