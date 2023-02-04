ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقتنص فوزا ثمينا من الطائي (فيديو)

اقتنص فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.

وسجل هدف الفوز للاتحاد في الوقت القاتل من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 95، لاعبه إيغور كورنادو من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليخطف الثلاث نقاط.