ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقتنص فوزا ثمينا من الطائي (فيديو)
الاتحاد يتواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة.
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.
وسجل هدف الفوز للاتحاد في الوقت القاتل من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 95، لاعبه إيغور كورنادو من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليخطف الثلاث نقاط.
وشهدت المباراة هدفًا ملغًى لفريق الاتحاد في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، سجله عبدالرزاق حمد الله الذي كان في موقف تسلل، بعد تمريرة رأسية من أحمد حجازي من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة، يتواجد الاتحاد في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز العاشر بـ 18 نقطة.