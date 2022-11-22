كيف حولت السعودية حلم الأرجنتين وميسي إلى كابوس؟
تحدثت صحيفة "أولييه" الأرجنتينية عن هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره السعودي (1-2) في بداية مشوار الفريق بنهائيات كأس العالم قطر 2022، واعتبرت أن الحلم حوله المنتخب العربي إلى كابوس بالنسبة للقائد والنجم ليونيل ميسي.
ودخل منتخب الأرجنتين اللقاء بذكريات شبح مواجهة أيسلندا في افتتاح لقاءاته بنهائيات كأس العالم في روسيا، حيث خرج متعادلا 1-1، لكن لا أحد كان يتوقع سيناريو مثل ما حدث أمام المنتخب السعودي والهزيمة 2-1 في افتتاح نهائيات كأس العالم بقطر والتي قد تحول الحلم باللقب إلى كابوس.
ورغم البداية الهادئة في الشوط الأول والخروج بالتقدم بهدف من ضربة جزاء سجلها ليونيل ميسي لينتقم لنفسه لكونه أهدر ركلة جزاء في لقاء أيسلندا في مونديال روسيا، لكنه كان يعرف أن التفكير في دور الـ16 مبكرا غير مضمون لكون دور المجموعات لم ينته.
وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، في تقريرها: "غافل المنتخب السعودي منافسه في الشوط الأول وهيأ له أسرّة النوم لينقض على المنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني ويقلب الطاولة مسجلا هدفين ويضع ميسي ورفاقه تحت الضغط وارتكاب الأخطاء".
وحين كثرت الأخطاء وغاب التواصل بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني حاول ليونيل ميسي تحفيز زملائه وطالبهم برفع الرأس والمحاولة لقلب المعطيات بعد الهدف الثاني للمنتخب السعودي، لكن لا شيء تحقق وضاع المنتخب الأرجنتيني في الأخطاء وغياب الفعالية وحتى ركلة الخطأ القريبة من مرمى السعودية ذهبت بعيدا.
وتعد الهزيمة ضربة قاسية للمنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي وعشاقه الذين كانوا يحلمون أن تكون كأس العالم بقطر من نصيبه، ليستمر الكابوس وأصبح مطالبا بالفوز في اللقاءين المقبلين أمام بولندا والمكسيك للتأهل.
وأكدت الصحيفة، أن "لا عزاء لميسي في حالة الفشل بنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة رغم كونه بلغ الهدف رقم 92 رفقة المنتخب الأرجنتيني".
الصحيفة اهتمت أيضا بتلقي قائد منتخب الأرجنتين التحية من كل منافسيه لاعبي المنتخب السعودي ومدربهم بعد اللقاء.