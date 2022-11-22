كيف حولت السعودية حلم الأرجنتين وميسي إلى كابوس؟

تحدثت صحيفة "أولييه" الأرجنتينية عن هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره السعودي (1-2) في بداية مشوار الفريق بنهائيات كأس العالم قطر 2022، واعتبرت أن الحلم حوله المنتخب العربي إلى كابوس بالنسبة للقائد والنجم ليونيل ميسي.

ودخل منتخب الأرجنتين اللقاء بذكريات شبح مواجهة أيسلندا في افتتاح لقاءاته بنهائيات كأس العالم في روسيا، حيث خرج متعادلا 1-1، لكن لا أحد كان يتوقع سيناريو مثل ما حدث أمام المنتخب السعودي والهزيمة 2-1 في افتتاح نهائيات كأس العالم بقطر والتي قد تحول الحلم باللقب إلى كابوس.

ورغم البداية الهادئة في الشوط الأول والخروج بالتقدم بهدف من ضربة جزاء سجلها ليونيل ميسي لينتقم لنفسه لكونه أهدر ركلة جزاء في لقاء أيسلندا في مونديال روسيا، لكنه كان يعرف أن التفكير في دور الـ16 مبكرا غير مضمون لكون دور المجموعات لم ينته.