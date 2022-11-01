نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أجريت، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة نارية بين الاتحاد والشباب في دور الستة عشر للمسابقة صاحبة الجائزة المالية الأكبر للبطولات المحلية.

ويبدأ الفيحاء حامل لقب الموسم الماضي مشواره بمواجهة الخليج، فيما سيلعب الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين ووصيف النسخة الماضية ضد الاتفاق.

ويشارك في بطولة كأس الملك 16 فريقًا من أندية دوري روشن السعودي، حيث يأتي استمرار اقتصار المشاركة عليها فقط نظرًا لضغط روزنامة الموسم بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكأس الخليج، إضافة إلى مشاركة فرق سعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ المسابقة من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حتى الوصول إلى المباراة النهائية، التي يحدد موعدها لاحقًا.

وكان فريق الفيحاء قد توج بلقب كأس الملك في النسخة الماضية 2021-2022 بعدما فجر مفاجأة الفوز على الهلال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

ويحصل الفائز على اللقب على مبلغ 10 ملايين ريال، كما سيتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، بالإضافة لمشاركته في بطولة السوبر السعودي.

ويغيب الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة التي حققها 13 مرة، بسبب هبوطه لدوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.